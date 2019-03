YES, WE KEAN: "BISOGNA TRATTARE TUTTI COME ITALIANI” – DOPO IL GOL AL DEBUTTO DA TITOLARE CON LA NAZIONALE, L’ATTACCANTE 19ENNE DELLA JUVE PARLA DI CR7, ALLEGRI, DEL NUMERO 14 E DELLA SUA ESULTANZA - "LA CITTADINANZA? IO L’HO AVUTA APPENA SONO NATO, SONO NATO IN ITALIA E I MIEI GENITORI È DA PIÙ DI 30 ANNI CHE VIVONO QUI. BISOGNA TRATTARE TUTTI COME ITALIANI, NON C’È DIVERSITÀ. SIAMO TUTTI NELLO STESSO PAESE” – VIDEO