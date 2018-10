1 - ROMA, CEDE LA SCALA MOBILE CAOS E FERITI IN METROPOLITANA «GLI ULTRÀ RUSSI SALTAVANO»

Andrea Arzilli per “il Corriere della Sera”

Stazione Repubblica, linea A della metropolitana di Roma, ore 19: ottanta tifosi russi - in città per la partita di Champions del Cska Mosca contro la Roma - scendono sulla banchina per prendere il treno e raggiungere lo stadio Olimpico quando all' improvviso cede la scala mobile. I gradini vanno giù velocissimi, le persone cadono una sull' altra. Alcuni passeggeri incappucciati saltano sul pianale al centro delle scale, altri si aggrappano ai corrimano per rallentare la caduta.

Per la pressione della calca l' ultimo tratto della scala si sfonda aprendo una voragine di lamiere e ingranaggi nella quale restano intrappolati in tanti che, fino a poco prima, cantavano e ballavano. La scena è spaventosa: le urla e il sangue delle 25 persone ferite mentre la psicosi da attentato terroristico si impadronisce della folla nella metro all' ora di punta.

Sette russi vengono portati in ospedale in codice rosso, uno ha un piede semi-amputato. Gli altri feriti - quasi tutti tifosi del Cska, ma tra loro ci sono anche italiani -, vengono soccorsi in seconda battuta: codici giallo e verde per ferite lievi alle gambe. In superficie intanto la piazza viene chiusa al traffico e la zona adiacente all'entrata della stazione transennata da polizia, carabinieri e vigili del fuoco.

La procura di Roma ha subito aperto un'inchiesta per lesioni colpose sequestrando la stazione. Anche l'Atac ha avviato un'indagine interna che provvederà a esaminare i filmati della videosorveglianza: secondo alcune fonti, anche fra le forze dell' ordine, a provocare il cedimento della scala sarebbero stati proprio alcuni tifosi del Cska Mosca passati poco prima, i quali (ubriachi nonostante la rigida ordinanza anti-alcol in centro) si sono messi a saltare sui gradini fino a rompere il basamento.

«Testimoni sembra abbiano visto saltare e ballare sulla scala mobile - ha detto la sindaca Virginia Raggi -. Siamo qui per capire, ci sono gli inquirenti che stabiliranno le cause». L'ipotesi del cedimento provocato dagli ultrà viene però smentita da altri tifosi russi. L'altra ipotesi su cui si lavora è legata a un cedimento strutturale, forse per mancata manutenzione. Ma dall' Atac, l' azienda dei trasporti romana, si precisa subito: «Controlli e manutenzione delle scale mobili vengono fatti con cadenza mensile».

Anche se filtra la notizia di numerose istanze presentate dalla municipalizzata al Campidoglio per autorizzare interventi straordinari sulla sicurezza. E in programma solo dal 2019. Resta da capire anche come gli ultrà di Mosca fossero da soli nella metropolitana a meno di due ore dall' inizio della partita.

La Questura aveva confermato il punto di raccolta dei 1.500 tifosi del Cska a Villa Borghese, e predisposto misure contro l' abuso di alcolici e i contatti tra tifoserie. In 80 però sembrano essere sfuggiti ai controlli. Come nel 2015, quando i tifosi olandesi del Feyenoord entrarono indisturbati in piazza di Spagna devastando la fontana della Barcaccia. Fuori dallo stadio ci sono stati anche degli scontri tra le tifoserie del Cska e della Roma, e un tifoso russo è rimasto accoltellato. Per separare i gruppi di ultrà le forze dell' ordine sono intervenute con gli idranti.

2 - «ERANO UBRIACHI». LA GENTE RISUCCHIATADAGLI ULTIMI GRADINI

Estratto dell’articolo di Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”

Riemerso dal tunnel della grande paura, dov' è caduto ieri sera insieme a tanti suoi amici ultrà, Darian il russo, 35 anni, jeans e maglietta nera a maniche corte con scritta in cirillico bianca, prova a ricaricarsi con due fluttini di prosecco in mano. […] : «Eravamo diretti allo stadio Olimpico per vedere la partita del Cska, ma non stavamo saltando sulla scala mobile, volevamo solo raggiungere la banchina. Io mi sono salvato perché stavo dietro e sono riuscito a salire sul mancorrente...», giura il ragazzo […]

Anche un' altra ragazza, sua connazionale, Daria, ripete la stessa cosa - «Noi non abbiamo fatto nulla, non stavamo saltando, no jumping...» - mostrando ai cronisti un video sul cellulare, che sta girando sui social dei tifosi russi, in cui si vedono le persone accalcarsi e calpestarsi tra loro dopo il cedimento della parte finale della scala mobile, con gli ultimi gradini che diventano una trappola.

Un'amica, accanto a lei, si dispera: «Abbiamo sentito un boato, le scale hanno cominciato ad andare velocissime, non c' è stato tempo di mettersi in salvo. La scala sembrava impazzita, la velocità era folle». Si intrecciano i racconti, ma le versioni sono discordanti. Tra i passeggeri della metro, infatti, c' è anche chi giura di avere visto ieri sera i russi saltare. «Cantavano cori e sulla scala mobile saltavano - riferiscono alcune testimonianze - qualcuno di loro era ubriaco».

[…] è interessante il racconto di Alessandro F., un avvocato che usa quotidianamente quella linea e ieri sera si è lasciato andare: «Altro che salti, quella scala traballava da giorni». A dare concretezza alle versioni diverse e al mistero sono anche le parole del comandante dei vigili del fuoco Giampietro Boscaino: «Quello che è accaduto è un fatto strano, anche noi dobbiamo approfondire. Guarderemo i filmati. C' è stato sicuramente un cedimento, ma adesso dobbiamo verificare le cause. […]».[…]

3 - «QUELLA SCALA TRABALLAVA DA GIORNI» METRO, INCIDENTE CHOC: LE POLEMICHE

Estratto dell’articolo di Maria Egizia Fiaschetti e Manuela Pelati per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

[…] i sindacati attaccano: «Stiamo assistendo al crollo di una città, che cade a pezzi ogni giorno sotto i nostri occhi - denuncia Alberto Civica, segretario generale della Uil Lazio - . […]». Daniele Fuligni (Filt Cigil) aggiunge: «La manutenzione delle scale mobili è affidata a ditte esterne, bisognerebbe risalire al lotto e a chi ha svolto le verifiche».

Per Claudia Porzi (Scua Cgil) «al momento è impossibile stabilire a cosa sia dovuto quello che è successo, se sia stato l' utilizzo improprio della scala o un freno fuori uso». Parla di «incidente strano» Giampietro Boscaino, comandante provinciale dei vigili del fuoco, che osserva: «Il cedimento della scala mobile ha creato uno scivolamento dei passeggeri, la scala si è distorta, erano tutti accatastati».

[…] «Quella scala ballava da giorni», dice A. F., avvocato che sale tutti i giorni in metro a Repubblica. […] Fuori, tra la gente, qualcuno si interroga su come sia stato possibile che i supporter russi diretti all' Olimpico per il match di Champions siano affluiti in massa: «Non dovevano essere scaglionati e scortati dalle forze dell' ordine?».

