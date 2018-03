PERICOLO PORNO! - SPESSO I VIDEO HARD OFFRONO UNA VISIONE DISTORTA DEL SESSO CON ALCUNE POSIZIONI ADDIRITTURA PERICOLOSE - PRENDERE A SBERLE I GENITALI, SPUTARE AL POSTO DEL LUBRIFICANTE, ACROBAZIE, ''RUSTY TROMBONE'': ECCO 4 COSE DA EVITARE ASSOLUTAMENTE DURANTE I RAPPORTI, QUELLI VERI, DI COPPIA

Gli esseri umani non sono mai stati un granché a insegnare il sesso. Nella maggior parte dei casi riceviamo qualche messaggio ammonitorio sull’herpes e si sa molto poco di quello che avviene in realtà sotto le lenzuola.

L'unico strumento a disposizione resta il porno, che è in assoluto il modo peggiore per imparare a entrare in contatto con i genitali altrui. Pur essendo una fantasia necessaria, alcune pornostar fanno delle cose talmente distanti dalla realtà da distaccarci dal vero significato del sesso impedendoci di goderne appieno.

E, Dio ci aiuti, ne siamo così assuefatti che pensiamo che alcune movenze che vediamo nei porno siano perfettamente accettabili durante il sesso di coppia. Tuttavia, a meno che non abbiate l’approvazione e la piena cooperazione del vostro partner, vi prego, non fate mai nessuna di queste cose:

4 Prendere a sberle i genitali

Partiamo dalle basi: schiaffeggiare il pene o la vagina di qualcun altro non si chiama fare ‘bondage’. In un contesto del genere sarebbe pure accettabile, ma il problema è che avviene molto più spesso in scenari non-BDSM. A volte capita di lasciarsi trasportare dalla passione e compiamo questo genere di bricconate a insaputa del nostro partner, che inevitabilmente caccia un urlo di Wilhelm, ed è così che nascono i primi malintesi durante il sesso.

3 Sputare

In generale, potremmo cercare tutti di sembrare un po’ meno a disagio quando abbiamo a che fare coi fluidi corporei degli altri. A meno che non si è coperti interamente da una tutta di latex, molto probabilmente alcune parti solubili del vostro partner vi finiranno addosso; accettatele e accoglietele. Fa parte del sesso. Al contrario, sputare non è una cosa così naturale, per due ragioni:

Primo. Se lo state facendo per motivi pratici, dovreste sapere che la saliva non è un gran lubrificante. Avete presente quando si hanno le labbra screpolate, e dovete combattere l’istinto di leccarvele perché non farà altro che renderle ancora più secche? È la stessa cosa, solo con la vagina. Se vi siete appena resi conto che dovete scusarvi con qualcuno, adesso è un buon momento.

In secondo luogo, è abbastanza repellente. Quando si sputa a qualcuno coi vestiti addosso, lo si fa in segno di disprezzo, o perché avete messo qualcosa di schifoso in bocca. Provate a pensare alle possibili implicazioni per il vostro partner prima di farlo. A meno ce non stiate inscenando un arresto poliziesco brutale, è degradante.

Oltretutto è un segno di neghittosità. Il sesso anale, ad esempio, è un’operazione delicata, e se quello è il tipo di cura che vorrete impiegare per portare a termine l’operazione, forse chi vi è sdraiato a fianco avrà più che un buon motivo per ripensarci, e mandarvi a calci fuori dal letto.

Comportatevi da adulti e comprate del dannato lubrificante. È il burro di cacao del culo.

2 Posizioni utilizzate solo nei film porno

Gentili signori, adesso faremo un bell’esercizio. Per prima cosa bisogna sdraiarsi sulla schiena. Ora provate a portare le vostre ginocchia in prossimità delle orecchie. Tutto bene? Ok. Adesso chiedetevi perché mai nella vita ci si debba contorcere per terra come un salatino solo imitare qualcosa che si è visto in un film. Siete comodi? Provate a pensare alle tette di Pamela Anderson e dite, quante possibilità avete di raggiungere un’erezione in questa posizione? Già che ci siete, provate a praticarvi del sesso orale da soli.

Un aspetto difficile da affrontare nella vita è che molto spesso le posizioni che vengono bene di fronte a una telecamera sono anche le meno favorevoli per scopare nella realtà. La posizione delle ‘gambe dietro alle orecchie’ viene utilizzata spesso nei fim porno perché è tutto ben visibile, ma considerando che il nostro scopo è quello di sfregarci l'un l'altro, è la posizione meno utile immaginabile.

Un’altra posizione sconveniente, di cui purtroppo si abusa, è quella in cui la montiamo da dietro restando in piedi, usata spesso nel porno sempre per questioni di visibilità “tra le gambe.” Quello che accade ai destinatari è però la sensazione di essere letteralmente “scopati di lato.”

Per quanto concerne entrambi queste posizioni, bisogna sempre tenere a mente che l’angolazione è un aspetto importante. La parola chiave è “leggermente.” Per cui, cari amanti del porno, ricordatevi che per dare a una donna un orgasmo vaginale, dovete stimolare il punto G, non far finta di essere dei pirati e prenderla a sciabolate.

1 Sapere usare il culo

Per quante definizioni fantasiose scritte da dodicenni si possano trovare sull’Urban Dictionary, se questa che stiamo portando avanri è una conversazione tra adulti allora è il caso di affrontare seriamente la questione del tanto mitizzato “ass-to-mouth” (“bocca-culo”).

Chiunque abbia accesso a internet sa che questa è una pratica spesso utilizzata nei film porno, e che sarebbe certamente d’intoppo se dovessero interrompere la scena per andare a pulirsi (oppure lo fanno tagliandola ma questo non lo sapremo mai). Esistono anche molte sue declinazioni online come il “Dirty Sanchez” o il “Trombone arrugginito” da renderla una pratica potenzialmente mortale.

Avete mai sentito parlare dell’E. coli? Avete familiarità con la diarrea sanguinolenta? E la parassitosi cerebrale?

Vale lo stesso se subito dopo aver praticato del sesso anale si infila il pisello nella vagina, rischiando di rovinare l’intera nottata alla vostra compagna con un’infezione del tratto urinario (UTI).

Sarebbe bello poter pensare che la maggior parte degli uomini sia abbastanza solidale da non voler offrire alla propria donna la sensazione di pisciare fuoco, e che sarebbe sempre meglio usare del sapone e prendersi una pausa tra i due atti.

Essere uomini adulti e responsabili significa anche sapere che quando vogliamo fare sesso anale bisogna mettere i paraocchi al pisello e dedicarcisi pienamente.

