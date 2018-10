A PESTARE LA MERDA, PRIMA O POI… - VIDEO: IRONIA SOCIAL SU DONALD TRUMP CHE VIENE AVVISTATO MENTRE SALE SULLA SCALETTA DELL’AEREO CON DELLA CARTA IGIENICA ATTACCATA ALLA SUOLA DELLA SCARPA – IL PRESIDENTE SEMBRA NON ACCORGERSENE, MA IL DETTAGLIO NON È SFUGGITO ALL’OCCHIO ATTENTO DEL WEB

Da "www.blitzquotidiano.it"

Trump sale sull’aereo. Sotto la sua scarpa c’è appiccicato qualcosa. Molto probabilmente si tratta di carta igienica. Di cosa si tratta? Sul web dove sono rimbalzate le immagini è partita l’ironia. La scena ripresa all’aeroporto di Minneapolis dove il presidente si è concesso un tour elettorale in previsione delle elezioni di metà mandato.

Intanto, secondo quanto scrivono i media, a Trump sarebbe stata indirizzata una busta contenente una sostanza che si sospetta sia ricina, molto tossica e letale per l’uomo.

La voce è stata confermata dal Secret Service, l’agenzia federale che vigila sulla sicurezza del presidente Usa, che non ha diffuso altri dettagli se non che la la busta datata 1 ottobre non è mai entrata alla Casa Bianca. Prima che a Trump, due buste simili indirizzate al segretario alla Difesa, James Mattis, e al capo della Us Navy, John Richardson, erano state scoperte al Pentagono.

Gli investigatori pensano che i due episodi, quello delle lettere al Pentagono e quello della lettera a Trump, siano collegati. In corso ancora esami per verificare se – come emerso dai primi test – la sostanza contenuta nei plichi sia davvero ricina. Sostanza in passato usata per attentati terroristici e di cui bastano 0,5 milligrammi per poter avere effetti letali sull’uomo.

