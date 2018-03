PEZZE DA CULO IN LAVATRICE - NIENTE PIU’ CARTA IGIENICA, ADESSO TUTTA LA FAMIGLIA SI PULISCE CON IL TESSUTO RICICLATO. E DOPO AVERLO RACCOLTO IN UN CESTINO, DEVI PURE LAVARLO - DOPO GLI ASSORBENTI E I PANNOLINI RIUTILIZZABILI, QUESTA NUOVA MODA "VERDE" (ANZI MARRONE) E' SEGUITA DA VARI AMANTI DELL'ECOLOGIA. ECCOLI

DAGONEWS

Se le fleur cups e gli assorbenti lavabili erano gia' avanti, qui siamo andati oltre. Fra le frange piu’ estreme dell’ecologismo infatti si sta diffondendo l’abitudine di sostituire la carta monouso con piccoli asciugamani o tessuti riciclati lavabili.

La soluzione, giurano, è economica ed apprezzata.

“La sensazione e’ quella di esserti pulita piu’ a fondo! Per noi donne, specialmente in “quei giorni” il risultato e’ decisamente migliore se comprato alla carta tradizionale.”

Questa famiglia americana composta da moglie, marito e due figli di 3 e 6 anni racconta su un blog com'è cambiata la loro vita: “In bagno al posto dei rotoli di carta igienica abbiamo una serie piccoli asciugamani che dopo aver utilizzato riponiamo in un contenitore di tessuto. Un paio di volte a settimana poi li lavo in lavatrice.”

Questa scelta inoltre sembra tradursi in un notevole risparmio per la famiglia: “non ho più’ la sensazione di stare letteralmente buttando soldi nel cesso”.

E a chi le fa notare se questa abitudine non faccia un po schifo risponde: “I pannolini lavabili stanno tornando in gran voga, e se lo abbiamo fatto con i nostri bambini, non ci vedo niente di strano nel replicarlo con gli adulti”