PHOTOSHOP FA LE PENTOLE MA NON I COPERCHI - È UNO STRUMENTO PERFETTO PER ELIMINARE ERRORI/ORRORI DALLE FOTO MA DIABOLICO SE MESSO NELLE MANI SBAGLIATE, COM'È IL CASO CON QUESTE PUBBLICITÀ: COME ABBIANO FATTO A ESSERE PUBBLICATE RESTA PERÒ UN MISTERO

DAGONEWS

Tutte le persone in queste pubblicità hanno qualcosa in comune: c’è a chi manca qualche parte del corpo o chi ne ha qualcuna di troppo. Come abbiano fatto a venire pubblicate resta un vero mistero.

yogurt volante l uomo nudo sullo sfondo il canestro e dall altra parte attenzione del dettaglio che fianchi bamba a penzoloni bambina satanica braccio lunghissimo doccia per colli spezzati chitarra aerea foto di famiglia dov e il suo braccio due fantasmi con cane gemelli identici gamba misteriosa gigante si tuffa gioielli per giraffe la famiglia orginale non andava bene l ombelico spostato a destra il braccio della nuotatricer il braccio di questa donna il collo piu lungo del mondo la mascella dov e lama retriever le corona finte le braccia fino alle ginocchia non lasciare mai i bimbi soli le mutande al contrario questa mazda photoshoppata piselli volanti queste povere donne gambero riflesso sbagliato schiuma finta scomparsi i capezzoli selfie stick al contrario sono in macchina o sul divano spazio irreale tra le gambe stiamo per schiantarci sulla muraglia stiamo per schiantarci sull hudson uguale come nella foto trovate l errore