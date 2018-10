PHOTOSHOP? NO, IL GELO DELL'ANTARTIDE! SPAGHETTI E UOVA CONGELATE, NUTELLA PIETRIFICATA E FORCHETTE SOSPESE: IL CIBO ESPOSTO A TEMPERATURE CHE VARIANO DAI -50°C AI -70°C VIENE IMMEDIATAMENTE CRISTALLIZZATO - LE FOTO SPETTACOLARI SONO STATE SCATTATE DA VERSEUX, UNO DEI RICERCATORI DELLA SPEDIZIONE PARTITA NELL’OTTOBRE 2017 CON ITALIANTARTIDE, LA 33ESIMA ITALIANA TRA I GHIACCI DELL’EMISFERO SUD

cibo all'antartide 7

I pasti congelati di Verseux sono l’esatta immagine dell’inaccessibilità dell’Antartide, un luogo infinito, bianco, freddo e inospitale oggi e in futuro (salvo aumento repentino della temperatura). Il congelamento è istantaneo, con temperature che variano dai -50°C ai -70°C. Alcuni cibi si congelano completamente in meno di un minuto.

C’è un po’ di tutto nei soggetti di Verseux: padelle, nutella, uova, spaghetti, forchette, fette di pane. Tutto mangiato dal ghiaccio, senza che l’uomo possa provare ad addentare alcunché. Ovviamente dentro Concordia si può mangiare ciò che si vuole. Fuori, però, le temperature sono troppo stringenti. E questo spiega perché la vita in Antartide è quasi impossibile.

cibo all'antartide 6

Verseux è uno dei leader del gruppo di ricercatori rimasto in isolamento in vista dell’inverno antartico, usando la base italo-francese Concordia. La spedizione è partita nell’ottobre 2017 con ItaliAntartide, che è per altro la 33esima spedizione italiana tra i ghiacci dell’emisfero sud.

Sui profili social il team in loco sta aggiornando il mondo sugli esperimenti e sugli studi che vengono portati avanti, con questo progetto fotografico che sta diventando a tutti gli effetti un compito quasi giornaliero.

cibo all'antartide 4

Come molti suggeriscono, anche tra i commentatori del web, questi cibi congelati dal freddo antartico dovrebbero essere considerati come una forma artistica, che cristalizza un momento della nostra vita lasciandolo immobile in balìa delle nostre riflessioni.

cibo all'antartide 3

cibo all'antartide 1 cibo all'antartide 2 cibo all'antartide 5