PIANI FALLITI - IL FASCIOLEGHISTA LUCA TRAINI VOLEVA ‘ANDARE IN TRIBUNALE E UCCIDERE INNOCENT OSEGHALE’, ACCUSATO DI AVER SMEMBRATO E OCCULTATO IL CADAVERE DI PAMELA MASTROPIETRO - MENTRE IL NIGERIANO AVEVA PENSATO DI SCIOGLIERE IL SUO CORPO NELL’ACIDO, TANTO CHE ERA ANDATO A CERCARLO IN UN SUPERMERCATO. MA ALLA FINE SI È ‘ACCONTENTATO’ DI DUE BOTTIGLIONI DI CANDEGGINA

1. L'OBIETTIVO DI LUCA TRAINI ERA OSEGHALE "ANDARE IN TRIBUNALE E UCCIDERLO"

Gabriele Bertocchi per www.ilgiornale.it

INNOCENT OSEGHALE MACERATA

Luca Traini è accusato di strage aggravata dai motivi razziali: ha sparato e ferito a 8 persone tutti di origine africana.

Ma il vero obiettivo era un altro: uccidere Innocent Oseghale, il nigeriano finito in carcere con l'accusa di di aver smembrato e occultato il cadavere di Pamela Mastropietro.

La confessione

"Volevo andare in tribunale e spararlo": è la confessione rilasciata dal cecchino di Macerata ai carabinieri che lo hanno arrestato, come scrive Il Tempo. Sabato infatti il nigeriano si trovava al tribunale di Macerata per l'interrogatorio con il gip, che ha confermato l'arresto.

LUCA TRAINI MACERATA

La dichiarazione conferma quindi il movente del raid razzista: la caccia all'uomo di Traini è una vendetta la 18enne fuggita da un centro di disintossicazione e trovata fatta a pezzi in due valigie. Inoltre, dopo aver sparato, il cecchino si è raccolto in preghiera e ha depositato un busto di Mussolini nel punto in cui è stato rinventuo il corpo della ragazza. Un tributo alla memoria della 18enne. Un gesto folle di cui non si pente.

2. PAMELA, L'ULTIMO ORRORE: "INNOCENT VOLEVA SCIOGLIERLA NELL'ACIDO"

Ivan Francese per www.ilgiornale.it

Innocent Oseghale, il 29enne spacciatore nigeriano sospettato di aver ucciso Pamela Mastropietro avrebbe pensato di fare sparire la 18enne romana sciogliendone il corpo nell'acido.

spara sugli immigrati

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri riportate dal Resto del Carlino, martedì scorso il giovane africano si sarebbe recato in un supermercato di Macerata chiedendo informazioni per comprare proprio dell'acido. Il personale del negozio ricorda di averlo accompagnato nel reparto dove sono custoditi i prodotti chimici ma aggiunge anche che all'ultimo Oseghale avrebbe preferito acquistare due taniche da cinque litri di candeggina.

Sentito in tribunale durante la giornata di sabato, il nigeriano ha rifiutato di rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni, che ne ha convalidato il fermo, disponendo che l'uomo resti rinchiuso nel carcere di Montacuto.

macerata spari contro gli immigrati

Lo stesso penitenziario dove è detenuto, in isolamento, Luca Traini, responsabile della sparatoria in cui sabato mattina, sempre a Macerata, sono rimasti feriti otto fra uomini e donne, tutti di colore.

Un'aggressione razzista che in molti pensano possa essere stata concepita come una sorte di folle vendetta per la fine atroce di Pamela.

PAMELA MASTROPIETRO CON LA MADRE ALESSANDRA VERNI pamela mastropietro