Da quando ha postato la sua prima foto su Instagram durante l’ultimo giorno d’asilo a febbraio, Ben ha raccolto quasi 700.000 follower sulla sua piattaforma, diventando un femomeno virale su Youtube e iniziando a collaborare con alcune note celebrità dopo essere entrato nel Team10, il canale di vlogger più esclusivo della rete.

Ovviamente – ha appena imparato a leggere e a scrivere – a differenza dei suoi colleghi influencer Ben non ha mai postato qualcosa personalmente su Instagram o Youtube. Il suo account è gestito interamente dal padre, il veterano dei social-media Branden Hampton.

Circa un anno fa lui e sua moglie avevano notato che le foto del loro figlio Ben riscuotevano molto successo sui loro account personali. Così il padre, avendo passato metà della sua carriera come consulente per la creazione di contenuti virali, ha deciso di creare un account dedicato al figlio che ha rapidamente cominciato a costruirsi intorno una sua nicchia di follower.

“Quando è nato Ben, io e mia moglie abbiamo deciso di puntare tutto sull’abbigliamento. Mia moglie adora i vestiti e abbiamo deciso che non avremmo coperto anche nostro figlio di Osh Kosh e magliette di Sponge Bob.”

Molti bambini nel 2017 aspirano a divenire una star di Youtube o sui social-media. Secondo uno studio recente il 75% dei ragazzini tra i 6 e i 17 anno sperano di riuscire a crearsi una carriera online – ma a Ben è capitato il tipo di padre giusto.

Ha iniziato a collaborare ad alcuni video di Jake Paul, - uno dei personaggi più celebri in assoluto di Youtube - grazie alle conoscenze del padre e da quando hanno postato una foto insieme il numero dei fan di Ben è volato alle stelle. Da allora è apparso in una decina di video, iniziando così a far parte del Team 10.

Il padre sostiene che nonostante il successo del figlio, lui e sua moglie fanno di tutto perché la sua vita prosegua normalmente: “È prima di tutto un bambino e poi una star dei social media.”

“Lo trattiamo come i nostri altri due figli e il suo successo non cambia il tempo che ha disposizione per usare il telefono e non ottiene dei regali speciali.” Il padre rigetta fermamente le accuse che usino il figlio per un loro interesse finanziario: “Se volesse smettere, potrebbe farlo domani. Non c’è un guadagno finanziario per me e mia moglie, i soldi che guadagna stanno in un conto separato che potrà utilizzare per un suo futuro quando sarà cresciuto.”

