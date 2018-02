UNA MINIERA D’ORO CHIAMATA BARCELLONA – ARRIVA UNO SPONSOR DA CIRCA 19 MILIONI ANCHE PER LE MAGLIE DA ALLENAMENTO DI MESSI E COMPAGNI: L'INTESA RECORD PER TRE ANNI FARÀ RADDOPPIARE I RICAVI DAGLI SPONSOR – E PENSARE CHE FINO AL 2006 IL CLUB CATALANO NON AVEVA VOLUTO MACCHIARE LA PROPRIA MAGLIA…- MESSI CHIAMERA’ IL FIGLIO CIRO: NON C'ENTRA NAPOLI MA UN CANTANTE ARGENTINO