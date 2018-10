PICCOLI TEPPISTI CRESCONO – VIDEO: UN 12ENNE CALIFORNIANO VIENE ACCERCHIATO DA QUATTRO RAGAZZI DI 16 E 17 ANNI CHE LO SCARAVENTANO A TERRA E LO PICCHIANO PER RUBARGLI LE SCARPE E LO SMARTPHONE – LA VITTIMA TENTA DI PROTEGGERSI LA TESTA DURANTE LA SCARICA DI BOTTE CHE DURA 10 SECONDI: GLI AGGRESSORI IDENTIFICATI GRAZIE A UNA TELECAMERA DI SICUREZZA

È successo tutto in 10 secondi. Probabilmente i più lunghi della sua vita per un ragazzino californiano di 12 anni che è stato attaccato da quattro ragazzi di 16 e e17 anni che lo hanno picchiato per rubargli l'iPhone e un paio di Air Jordan che aveva ai piedi.

La scena, ripresa da una telecamera di sicurezza intorno alle 15.30 di venerdì scorso, mostra il ragazzino che sta per salire in bicicletta davanti al vialetto di una casa di Elk Grove, in California. Viene prima avvicinato da un bullo che lo minaccia e poi accerchiato da altri tre teppisti che lo scaraventano a terra e lo picchiano: la vittima tenta di proteggersi la testa mentre gli aggressori gli sfilano le scarpe e gli rubano il cellulare.

Dieci secondi dopo i quattro sono già saliti su una macchina, mentre il ragazzino stordito si rimette in piedi e cerca di indicare a qualcuno che ha osservato la scena quei quattro che lo avevano aggredito.

Le immagini della telecamera sono state pubblicate sui social dalla polizia che, grazie a diverse segnalazioni, è riuscita a identificare e arrestare gli aggressori.