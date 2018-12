PICCOLO EROE – È MORTO IL 16ENNE RUSSO CHE HA SALVATO LA MADRE DA UNO STUPRO – L’ADOLESCENTE, AL RIENTRO A CASA, AVEVA TROVATO IL VICINO A SOPRA LA DONNA CHE URLAVA E L’HA AGGREDITO CON UN MANUBRIO: MA L’UOMO È RIUSCITO A STRAPPARGLIELO DALLE MANI E LO HA COLPITO ALLA TESTA, PROVOCANDOGLI DANNI CEREBRALI E COSTRINGENDO I MEDICI…

Biagio Chiariello per "www.fanpage.it"

Ha salvato sua madre da un uomo che voleva violentarla. Un attacco dal quale è uscito in gravissime condizioni. Ed ora, a distanza di 19 mesi, è morto. Vanya Krapivin – all’epoca dei fatti, 15enne – era tornato a casa, nel suo appartamento di Severodvinsk, nella Russia nordoccidentale, da scuola per trovare il vicino, Roman Pronin, a cavalcioni della sua mamma urlante e intrisa di sangue. L'uomo, già condannato in precedenza per omicidio, ha ripetutamente attaccato Natalia Krapivina, 43 anni, con un coltello e ha tentato di violentarla.

Il ragazzino ha preso un manubrio da 3 kg e ha colpito la bestia. Tuttavia, Pronin, 37 anni, lo ha strappato dalle mani del giovane e lo ha sferrato ripetutamente sulla sua testa. I vicini che hanno sentito il trambusto hanno chiamato la polizia mentre l'aggressore è fuggito credendo che entrambi fossero morti.

Sia Vanja che sua madre sono stati trovati privi di sensi in una pozza di sangue. Il ragazzo è stato in coma per nove mesi, mentre sua madre nonostante le 27 coltellate subito, ha avuto salva la vita grazie al coraggio di suo figlio ed è stata dimessa un paio di mesi dopo l’aggressione. Vanya ha subito gravi danni cerebrali e ha perso quasi tutto l'osso frontale del suo cranio.

I medici sono stati costretti a rimuovere parte del suo cervello e una massiccia campagna di raccolta fondi è stata lanciata grazie al presentatore televisivo Andrey Malakhov, molto noto in Russia, per le piastre in titanio di cui il ragazzino aveva bisogno e altre spese mediche. Col passare dei mesi Vanya ha iniziato a migliorare.

A giugno di quest'anno riusciva a riconoscere la sua infermiera e mangiò porridge e purè. A luglio, è stato trasferito in un centro di riabilitazione a Mosca tra rinnovate speranze di miglioramento. Ma a ottobre ha contratto l'influenza e nonostante le cure intensive le sue condizioni sono peggiorate. Martedì Vanya è deceduto. Pronin è stato condannato a 14 anni per due tentati omicidi e ora dovrà affrontare un'ulteriore accusa di omicidio dopo la morte del povero ragazzino.

