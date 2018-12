UN PIENO ESPLOSIVO – SCOPPIA UN DISTRIBUTORE DI CARBURANTE SULLA SALARIA, IN PROVINCIA DI RIETI: DUE MORTI, TRA CUI UN VIGILE DEL FUOCO, E UNA DOZZINA DI FERITI TRA CUI TRE VIGILI DEL FUOCO E ALTRI SOCCORRITORI – L’ESPLOSIONE È PARTITA DA UN’AUTOCISTERNA PIENA DI GPL – FOTO E VIDEO

(ANSA) - Al momento, secondo quanto si apprende dalla Questura di Rieti, il bilancio dell'esplosione nell'area di servizio Ip di Borgo Quinzio sarebbe di 2 morti e una dozzina di feriti. Le vittime sarebbero un Vigili del fuoco, in servizio nel distaccamento di Poggio Mirteto, e un uomo che al momento dell'esplosione dell'autocisterna di Gpl si trovava nei pressi del distributore.

(ANSA) - Un'esplosione si è verificata attorno alle 14.30 in un distributore di carburante sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, nel reatino. In seguito all'esplosione, sembra di un'autocisterna piena di liquido infiammabile, si è verificato un incendio e, dalle prime informazioni, sarebbero rimaste ferite una quindicina di persone, tra cui tre vigili del fuoco ed altri soccorritori.

esplosione distributore sulla salaria l'autocisterna esplosa sulla salaria

