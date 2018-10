PILLOLE DI SESSO – VIDEO: QUANTI ORGASMI SI POSSONO RAGGIUNGERE, COME USARE I SEX TOY E TUTTI I SEGRETI DEL PUNTO G - UNA VIDEOGUIDA DESTINATA ALLE RAGAZZE FRA I 18 E I 35 ANNI PER SPIEGARE IL MONDO DELLA SESSUALITÀ, VISTO CHE MANCA UN'EDUCAZIONE AL PIACERE E MOLTE DONNE L’ORGASMO LO VEDONO SOLO CON IL BINOCOLO

Simone Cosimi per "www.vanityfair.it"

sesso 3

Una videoguida in dieci pillole destinata alle ragazze fra i 18 e i 35 anni per guidarle verso una sessualità più consapevole. E magari scegliere i sex toy più adatti alle loro esigenze.

L’ha messa a punto MySecretCase, il primo shop online per il piacere delle donne e leader nella vendita di questi prodotti, oltre che blog d’informazione a 360 gradi sul mondo del sesso.

l progetto nasce da un’evidenza di fondo: sebbene i primi approcci con il sesso avvengano prima della maggior età – secondo il Censis l’età media è 17 anni – l’Italia resta ancora agli ultimi posti della classifica europea in materia di informazione ed educazione sessuale, con conseguenze inevitabili sulla vita intima privata e di coppia.

Oltre che sulla salute.

sesso 2

Altri dati, stavolta quelli di Doxa, spiegano per esempio che ben il 73% delle donne italiane fatichi a raggiungere il piacere e il 20% non lo raggiunga mai o molto raramente.

Ed è proprio per cercare di colmare questo vuoto di informazione – e rispondere alle innumerevoli perplessità delle Millennial – che la piattaforma ha realizzato una video-guida sul piacere e il sesso.

In dieci episodi, online su www.mysecretcase.com/millennial-sex, le clip cercano di rispondere alle principali curiosità delle più giovani. Dopo il pioneristico spot televisivo del 2017 andato in onda su tutte le reti, l’e-shop ha fatto segnare, rispetto al 2016, un incremento del 330% degli acquisti da parte di uomini e soprattutto donne proprio nel target destinatario di questa nuova iniziativa.

sesso 1

Nel tempo sempre più ragazze hanno contattato il sito con i più diversi dubbi: in cerca di chiarezza sulle proprie curiosità oppure di semplici informazioni e consigli ed avere un supporto nella scelta dei gadget più adatti alle proprie caratteristiche. Sul primo fronte ha dato una mano Anna Zanellato, sessuologa dell’ospedale San Carlo di Milano.

«Di fronte a una domanda così urgente e delicata, abbiamo sentito il dovere di rispondere alle curiosità dei giovani utilizzando il loro stesso linguaggio, fresco, immediato e divertente, supportato dalla professionalità di Anna Zanellato, specializzata in educazione sessuale per minori e formazione per insegnanti e genitori – spiega Norma Rossetti, ceo e fondatrice di MySecretCase – Questo è un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo che ha guidato MySecretCase dalla sua nascita: informare, sdoganare i sex toys, favorire un approccio all’intimità dove gadget erotici vengono presentati come strumenti di unione e di condivisione del piacere».

sesso cimitero 3

Qualche domanda a cui rispondono quelle clip? Per esempio quanti e quali orgasmi si possono raggiungere? Oppure: il Punto G esiste? Come si usa un vibratore? Posso usarlo con il mio partner? I titoli, d’altronde, sono piuttosto chiari: Undici orgasmi e una notte, Masturbazione: buonumore fai da te, Sua maestà il clitoride, Alla ricerca del punto G, Il triangolo: io, lui e i sex toys, Amore via wi-fi, I sogni son desideri, Preliminari e sfiziosità e così via.

sesso 1

Non basta: la startup offrirà per dieci settimane una consulenza sessuologica gratuita e lo farà proprio tramite Instagram, uno dei canali social più utilizzati dai Millennial. A partire dal 2 ottobre ogni martedì dalle 18 alle 18.30 ci si potrà collegare all’account di MySeceretCase seguire la diretta, fare domande e chiedere consigli all’esperta del San Carlo.

sesso al buio 1 sesso al buio

sesso 8 sesso 10 sesso 4 sesso 11 sesso 12 sesso 1 sesso 2 sesso 3 sesso 9