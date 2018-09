PIOVONO BAMBINI – VIDEO: UN BIMBO DI 6 ANNI SI SPORGE DALLA FINESTRA E RIMANE APPESO AL DAVANZALE DELLA SUA CASA AL DECIMO PIANO, IN KAZAKISTAN – IMMEDIATAMENTE SONO STATI CHIAMATI I SOCCORSI, MA IL PICCOLO RISCHIAVA DI MOLLARE LA PRESA: UN VICINO EROE LO SALVA RIUSCENDO AD ACCHIAPPARLO AL VOLO…

Da "www.corriere.it"

salvataggio 5

Un bambino di sei anni e rimasto appeso non si sa come al davanzale della finestra di casa sua, al decimo piano, ad Astana, in Kazakistan. In molti hanno assistito alla scena e hanno ripreso tutto con i telefoni cellulari.

Mentre venivano chiamati i soccorsi, il vicino di casa del piano di sotto ha aperto la finestra cercando di mettere il piccolo in salvo.

E cosi e stato: il bimbo di e lasciato cadere e l'uomo, con una presenza di spirito notevole, l'ha preso al volo, portandolo in salvo in casa. Il piccolo non ha riportato nemmeno un graffio.

salvataggio 2 salvataggio 3 salvataggio 4