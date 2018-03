PITT STOP - L’ATTORE HA FATTO VOTO DI CASTITA’ FINO AL SUO 55ESIMO COMPLEANNO, IL PROSSIMO 18 DICEMBRE - LA ROTTURA CON ANGELINA JOLIE È STATA FATALE: DA ALLORA SONO ARRIVATI SOLO RUMORS DI POSSIBILI FLIRT MA LA PISTOLA E’ RIMASTA NELLA FONDINA…

Alessia Sironi per http://www.donnamoderna.com

BRAD PITT LEVIS

Dopo il divorzio dall’ormai ex moglie Angelina Jolie e la separazione forzata dai sei figli Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, e i gemelli Vivienne e Knox (dai 16 ai 9 anni) Brad Pitt, uno degli uomini più affascinanti al mondo ha cambiato rotta. Su tutti i fronti. Quel settembre 2016 per lui è stato fatale, “È stato quasi come morire”, aveva detto il divo in una delle interviste post-separazione.

E così, pian piano, è nato in lui il desiderio di una vita tutta nuova: ha detto addio all’abuso di alcool, alle partite a poker e alle nottate fuori. Ha iniziato a lavorare la creta grazie a un amico artista e a meditare nel suo nuovo appartamento di Malibu, dove vive con il suo bulldog Jacques. Ha adottato un’alimentazione salutista dove al posto del vino è rimasto del base di succo di mirtillo, tè matcha e ingredienti bio scelti accuratamente dall’attore.

brad pitt playgirl

E fin qui nulla di strano. Ma ora, secondo il tabloid inglese The Sun, Brad Pitt avrebbe anche fatto voto di castità fino alla data del suo 55esimo compleanno e cioè il 18 di dicembre. La rottura con Angelina Jolie è stata fatale per lui. Da allora sono arrivati solo rumors di possibili flirt, ma Brad Pitt non si è mai fatto vedere con un’altra donna, tranne che per motivi di lavoro. Si vociferava perfino di una relazione con l’attrice Kate Hudson ma nessuno li ha mai visti insieme: Brad ha voluto rimanere in disparte, impegni di set permettendo.

Anche ora che la sua ex moglie, Jennifer Aniston, è tornata su piazza, niente da fare. Eppure, stranamente, in molti sognano ancora una riconciliazione con la donna a cui è stato sposato dal 2000 al 2005. Brad, però, a quanto pare, per ora si è messo in ‘stand-by’.

brad pitt angelina jolie brad pitt su gq nei parchi BRAD PITT ANGELINA JOLIE litigi tra angelina jolie e brad pitt brad pitt