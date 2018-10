IL NEMICO IN CASA: IL LUSSEMBURGO CI COSTA MILLE MILIARDI DI EURO ALL'ANNO TRA ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE, UNA VORAGINE NEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PORTA LA FIRMA DEL SUO STESSO ''CAPO'', QUEL JUNCKER SCELTO DALLA MERKEL PER AVERE UN LEADER MANOVRABILE E INSULSO - LO RIBADIAMO: LA SUA NOMINA SARÀ RICORDATA DAGLI STORICI COME L'INIZIO DELLA FINE DELL'UE