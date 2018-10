POI DICONO IL SESSO DEBOLE – VIDEO: SCAZZO IN UN PARCHEGGIO DI UN CENTRO COMMERCIALE AMERICANO: MADRE E FIGLIA RUBANO IL POSTO IN MANIERA CLAMOROSA A UN AUTOMOBILISTA CHE STAVA FACENDO MANOVRA E LUI SI INCAZZA E SFERRA UN CALCIO ALLA LORO MACCHINA – LA RAGAZZINA IMPAZZISCE, SFERRA UN PUGNO E TRA I DUE SCOPPIA UNA RISSA ESAGERATA

Giampiero Valenza per “www.leggo.it”

lite per il parcheggio 4

Non ci sta a vedere che il parcheggio che stava adocchiando vicino a un ristorante cinese fosse stato “rubato” da un’altra auto. Così scende dal suo Suv e inizia a imprecare contro l’automobilista che aveva preso il suo posto.

Lei, Norma, lo ascolta per qualche istante ma poi va via come se nulla fosse. Lui continua a dare in escandescenze: dà un calcio a un’auto parcheggiata lì vicino e prosegue con le sue imprecazioni.

angelica lozano 6

Dalla macchina della donna scende la figlia di lei, Angelica Lozano, che mal sopporta la risposta dell’uomo e gli sferra un pugno. Ecco lì che poi lui (un uomo ben piazzato) si lascia andare: prima la scaraventa contro un’auto e poi inizia a prenderla a calci e pugni.

lite per il parcheggio 1

A quel punto Norma cerca di allontanarlo ma lui la fa volar via. Questa scena è accaduta a San Antonio, in Texas. Una videocamera di sorveglianza ha ripreso il tutto e ora il video è diventato virale sul web.

