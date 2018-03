POLEMICA IN RETE PER GLI AUGURI DI RAFFAELE SOLLECITO ALLE DONNE PER L’OTTO MARZO (CON AMANDA KNOX CHE GLI RISPONDE) - IL 33ENNE A GENNAIO 2017 FINÌ NEL MIRINO DI SELVAGGIA LUCARELLI PER ALCUNI COMMENTI CONTRO LE DONNE, NEL GRUPPO FACEBOOK "PASTORIZIA NEVER DIES", IN SCHERZAVA SUI MODI PER CANCELLARE LE TRACCE DI UN DELITTO...

Luisa De Montis per www.ilgiornale.it

RAFFAELE SOLLECITO FA GLI AUGURI A TUTTE LE DONNE E AMANDA KNOX RISPONDE

"Auguri a tutte le Donne in questo giorno e in tutti quelli a venire". Sotto, la foto di un ramoscello di mimosa legato con un nastrino rosso. Un post come tanti tra quelli condivisi ieri sui social. Ma che ha scatenato non poche polemiche: a pubblicarlo, infatti, è stato Raffaele Sollecito, accusato e poi assolto per la morte di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa la notte tra il primo e il 2 novembre 2007 a Perugia.

E in calce al post, tra i ringraziamenti delle amiche virtuali e non, appare un commento di Amanda Knox: "Grazie, Raffa!", scrive l'americana, anche lei imputata nel processo per il delitto e assolta tre anni fa in Cassazione. Si tratta dello stesso Sollecito che a gennaio 2017 finì nel mirino di Selvaggia Lucarelli per alcuni commenti contro le donne nel gruppo Facebook "Pastorizia never dies". Commenti in cui l'ex studente - ora 33enne - scherzava sui modi per cancellare le tracce di un delitto. A cui si aggiungevano like a foto volgari e "consigli" su come ammazzare la propria ex. "Solo battute goliardiche per lui". Ma che stridono un po' con il post di ieri.

