30 dic 2017 14:24

IL POLITICAMENTE CORRETTO HA ROTTO IL CAZZO/2 - LA PAROLA GESÙ SOSTITUITA CON “PERÙ” PER NON URTARE LA SENSIBILITÀ DEI BAMBINI STRANIERI - È ACCADUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA “BEATO ODORICO” IN PROVINCIA DI PORDENONE” - SI TRATTEREBBE DI UNA CANZONE DAL TITOLO "MINUETTO DI NATALE", DOVE IN UN PASSAGGIO C'È IL NOME DI GESÙ