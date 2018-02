GO, GOGGIA, GO! - "SONO PARTITA PER L'OLIMPIADE CON UNA SOLA COSA IN TESTA, VOLEVO BATTERE LA VONN. NON SENTIVO LA PRESSIONE, DOPPIO ZERO, COME LA FARINA, ERO SICURA DI VINCERE GIÀ PRIMA DI PARTIRE" – I MIEI FAMILIARI NON SONO VENUTI IN COREA? IL POSTO ERA BRUTTO" - POI RIVELA I SUOI RITI PRE-GARA, LA SUA PASSIONE PER I LIBRI E PER KAVAFIS: “ITACA? E’ LA MORTE. CONTA L’EVOLUZIONE, NON LA META" - VIDEO