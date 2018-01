PIÙ CHE UN PARTY, UN'ORGIA BAROCCA. IL CINQUANTESIMO DI ANTONELLA RODRIGUEZ BOCCANELLI E DEL SUO “SPOSO” ANDREA FORMILLI (DINASTIA FENDI) NEL SALONE DELL’HOTEL PLAZA DI VIA DEL CORSO (NON HA RIVALI AL MONDO) HA APERTO LA STAGIONE 2018 IN UN DELIRIO DI ROMA PARIOLA, DI NOBILI SBLASONATI, GIANNA NANNINI E ALBA PARIETTI, STEFANIA PRESTIGIACOMO E GINEVRA ELKANN, DAMAZZE E CAVALIERI, GIUNTI DA OGNI ANGOLO DELLO STIVALE, ISOLE COMPRESE. TUTTI ULTRA-VESTITI DA SPOSI PER UNA NOTTE, COME DA INVITO - VIDEO