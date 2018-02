IL PORNO PROTETTORE - IN INDIA UN CONTADINO ESPONE IL POSTER DI UNA PORNOSTAR PER TENERE LONTANO IL RACCOLTO DAL MALOCCHIO: IL 45ENNE CHENCHU REDDY ERA STANCO CHE GLI SGUARDI DI VICINI E PASSANTI SI POSASSERO SULLE SUE COLTURE - HA TROVATO IL MODO DI "DISTRARLI": "SONO FELICE, HA FUNZIONATO…"

Sunny Leone

Da http://www.tgcom24.mediaset.it

Piantare nel campo coltivato una gigantografia della pornostar Sunny Leone per proteggere i raccolti dal malocchio: è l'originale rimedio apotropaico escogitato da un contadino di Banda Kindi Palle, un villaggio del sud-est dell'India. "Ha funzionato alla perfezione, ho avuto buoni raccolti in tutta la mia terra", ha dichiarato il 45enne Chenchu Reddy all'Hindustan Times.

Sunny Leone

Desideroso di distogliere l'attenzione indesiderata di vicini e passanti dalle sue abbondanti colture di cavolfiore e cavolo, Reddy sapeva che uno spaventapasseri convenzionale non sarebbe bastato: ci voleva qualcosa di davvero speciale.

Il contadino ha quindi realizzato un tabellone col poster dell'attrice hard e di Bollywood di origini canadesi Sunny Leone, che posa in bikini. "Ehi, non piangere o essere geloso per me", recita lo slogan della foto in lingua telugu. "E' stata un'ottima idea, nessuno posa più gli occhi sul mio raccolto ora", ha sentenziato Reddy.

sunny leone porn Sunny Leone Sunny Leone Sunny Leone