DA PORNOSTAR A MINISTRO DI DIO - L’EX ATTRICE HARD BRITTNI DE LA MORA CHIEDE AI CRISTIANI DI PREGARE PER I LAVORATORI DEL PORNO, DOPO LA MORTE DI CINQUE DONNE NEGLI ULTIMI MESI TRA CUI LA SUA AMICA SHYLA STYLEZ, E TENTA DI EVANGELIZZARE L’INDUSTRIA DEL SESSO: "HO RITROVATO LA SPERANZA NELL'AMORE DOPO IL PORNO"

DAGONEWS

brittni de la mora

L’ex pornostar Brittni De La Mora, ha voluto rispondere a modo suo alle morti recenti di cinque donne nell’industria del porno.

“Onsetamente è scioccante,” ha detto l’ex attrice, che ha girato circa 375 scene hard.

Sono morte cinque donne negli ultimi tre mesi, alcune per overdose, altre per suicidio.

Olivia Lua è morta il 19 gennaio, dopo aver combattuto per mesi con diversi problemi sia personali sia legati alla tossicodipendenza.

A dicembre è toccato invece a August Ames, che si è tolta la vita impiccandosi, dopo essere stata bullizzata online per essersi rifiutata di girare alcune scene con attori che avevano partecipato anche a delle scene gay.

De La Mora era amica anche delle 32enne Shyla Stylez, morta a novembre.

In un’intervista alla CBN, Brittni ha detto: “Spesso quando si entra in quell’industria si è già alla ricerca di qualcosa. Per quanto mi riguarda, ero alla ricerca dell’amore ma lo stavo cercando in tutti i posti sbagliati, perciò si entra in quel mondo con la falsa speranza che qualunque cosa si stia cercando, la si troverà in quel posto. Sfortunatamente, non è così.”

“Quando si entra in un’industria con così tanti lati oscuri, mi si è spezzato il cuore quando ho capito che là non avrei trovato l’amore che stavo cercando, a cui poi sono seguite le droghe e i pensieri suicidi. Pensavo che se avessi cercato lavoro altrove nessuno me lo avrebbe più dato, era come se mi fossi preparata il letto e ora mi toccava sdraiarmici sopra facendola finita, era l’unico modo per uscirne fuori.

Dopo aver interrotto la sua carriera De La Mora ha iniziato a frequentare la chiesa iniziando a sviluppare una sua sensibilità spirituale, facendo tuttavia notare come anche gli ambienti cattolici facciano fatica ad accogliere le persone con un passato duro (o meglio, hard) alle loro spalle.

