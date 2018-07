PREPARATE GLI OMBRELLI! OGGI ANCORA TEMPORALI E GRANDINE SUL CENTRO-SUD MA AVANZA L’ANTICICLONE NERONE CHE PORTERA’ UN WEEK END BOLLENTE - IL CALDO AUMENTERÀ SU MOLTE REGIONI CON PUNTE DI 37-38°C IN EMILIA, TOSCANA E SARDEGNA, COME A BOLOGNA, FERRARA, PRATO, FIRENZE E OLBIA

Da La Stampa

L’anticiclone africano Nerone pian piano inizia ad avanzare verso il Mediterraneo centrale riscaldando il clima italiano, ma per ora si trova sbilanciato verso la Penisola iberica e permette l’arrivo di correnti più fresche in quota che mescolandosi con l’aria calda preesistente renderanno la giornata di giovedì e quella di venerdì a dir poco esplosiva sotto il profilo delle precipitazioni.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel pomeriggio temporali con grandine, dalle Alpi del Triveneto, scenderanno minacciosi verso la pianura del Veneto, del Friuli e giù fino all’Emilia, per poi arrivare in serata anche in Lombardia e Piemonte con temporali forti a Milano e Torino. La poca consistenza dell’anticiclone si farà sentire anche lungo l’Appennino centrale e meridionale, dove si potranno verificare dei rovesci o temporali a carattere sparso. Attenzione, perché i fenomeni, specialmente sulla Pianura padana, potrebbero risultare molto forti o localmente violenti, con grosse grandinate e nubifragi intensi o anche trombe d’aria.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it aggiunge che i temporali colpiranno soprattutto la dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti verso le coste dell’Abruzzo e del Molise e ancora sui rilievi del Triveneto e della Lombardia. Nel weekend il sole sarà più presente e il caldo aumenterà su molte regioni con punte di 37-38°C in Emilia, Toscana e Sardegna, come a Bologna, Ferrara, Prato, Firenze e Olbia.

2. LE PREVISIONI PER VENERDI’

Da www.ilmeteo.it

L'alta pressione africana sta avanzando lentamente sul nostro Paese ma, nella giornata di Venerdì, a causa di infiltrazioni più fresche atlantiche, su molte zone d'Italia potranno svilupparsi fenomeni temporaleschi, localmente intensi e con sorprese di grandine, a causa dei forti contrasti tra l'aria calda preesistente e le correnti atlantiche, più fresche.

Nel corso delle ore pomeridiane di Venerdì 27 Luglio, temporali grandinigeni, cioè forieri di grandine, faranno la loro comparsa lungo tutta la dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti verso i settori costieri di Abruzzo e Molise, poi sull'Umbria e sul Lazio, qui più probabili sul reatino, per poi sconfinare nel tardo pomeriggio verso l'Irpinia e in seguito sulla Basilicata. Allerta grandinate anche su alcune aree del Nord, in maniera particolare sui monti del Triveneto, della Lombardia e sui rilievi del cuneese.

Insomma, un percorso a ostacoli, rappresentati da temporali e grandine, per l'anticiclone africano, prima di un weekend che si preannuncia bollente su tutta l'Italia.

