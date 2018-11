PREPARATEVI A PORTARE I PARGOLI AL CINEMA: RITORNA ‘IL RE LEONE’ - NELLE SALE ITALIANE AD AGOSTO LA RIVISITAZIONE IN CHIAVE 'LIVE ACTION' DEL CLASSICO DISNEY DEL 1994, UNO DEI PIÙ GRANDI SUCCESSI NELLA STORIA DEI CARTONI ANIMATI - IL FILM È REALIZZATO CON TECNICHE ALL’AVANGUARDIA E… (IL TRAILER)

Arriverà nelle sale italiane il 21 agosto 2019 il nuovo film Disney Il Re Leone, rivisitazione in chiave live action del successo d’animazione Disney del 1994. Diretto da Jon Favreau (Il Libro della Giungla, Iron Man), il film è realizzato con tecniche cinematografiche all’avanguardia per dare nuova vita ai celebri e amati personaggi.

“Il Re Leone è uno dei classici Disney più amati da ogni generazione”, ha commentato Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia “ed è un’emozione grandissima per noi vedere questi personaggi tornare sul grande schermo in una veste completamente nuova.

Come è stato per altri grandi successi firmati Disney, anche l’adattamento live action de Il Re Leone si avvale dell’utilizzo di tecnologie innovative, perfettamente in linea con l’essenza pionieristica della Company e il costante impegno nella ricerca di modi sempre nuovi per parlare al cuore del pubblico”.

Il classico Disney del 1994 è uno dei più grandi successi nella storia del cinema d’animazione, con un incasso globale complessivo di 968.8 milioni di dollari. Quando uscì nelle sale, vinse un Oscar® per la Miglior Canzone Originale grazie al brano “Can You Feel the Love Tonight” (composto da Elton John e Tim Rice) e uno per la Miglior Colonna Sonora (composta da Hans Zimmer), oltre a due Grammy® Awards, mentre l’album della colonna sonora ha venduto oltre 14 milioni di copie.

Nel 1997 la versione teatrale de Il Re Leone esordì a Broadway, vincendo sei Tony® Awards: è stato messo in scena in tutto il mondo e tradotto in otto lingue e a distanza di oltre vent’anni rimane uno dei più grandi successi nella storia di Broadway.

Nella versione originale, il film Disney live action Il Re Leone vanta uno stellare cast di voci, che vede Donald Glover (Atlanta, Solo: A Star Wars Story) interpretare il futuro re Simba, mentre Beyoncé Knowles-Carter (Dreamgirls, il visual album Lemonade) dà vita a Nala, l’amica di cui il giovane protagonista si innamora. James Earl Jones (Rogue One: A Star Wars Story, L’Uomo dei Sogni) torna a dare la voce a Mufasa, il saggio e amato padre di Simba già interpretato nel classico Disney del 1994, mentre Chiwetel Ejiofor (12 Anni Schiavo, il film Marvel Studios Doctor Strange) è il perfido Scar e Alfre Woodard (Juanita, la serie Tv Marvel Luke Cage) è Sarabi, la madre di Simba.

JD McCrary (le serie Tv The Paynes, Vital Signs) e Shahadi Wright Joseph (Hairspray Live!, il musical Il Re Leone) sono rispettivamente il giovane Simba e la giovane Nala.

Ogni regno vanta la presenza di uno o due consiglieri fidati. John Kani (Coriolanus, Captain America: Civil War) è il saggio babbuino Rafiki e John Oliver (gli show televisivi Last Week Tonight with John Oliver, The Daily Show with Jon Stewart) è il bucero Zazu, leale confidente di Mufasa. Durante l’esilio, Simba può fare affidamento su due nuovi amici: il facocero un po’ naïve Pumbaa e il suricato saputello Timon, interpretati rispettivamente da Seth Rogen (Sausage Party – Vita Segreta di una Salsiccia, Cattivi Vicini) e Billy Eichner (le serie Tv Billy on the Street, American Horror Story).

Sebbene molti animali del regno rispettino il re, le iene la pensano diversamente. Florence Kasumba (la serie Tv Emerald City, Black Panther) è la voce di Shenzi, Eric André (le serie Tv The Eric André Show, Man Seeking Woman) è Azizi e Keegan-Michael Key (Predator, la serie Tv Friends from College) è Kamari.

Il nuovo film Disney live action Il Re Leone è prodotto da Jon Favreau, Jeffrey Silver (La Bella e la Bestia, Edge of Tomorrow – Senza Domani) e Karen Gilchrist (Il Libro della Giungla, Chef – La Ricetta Perfetta). Jeff Nathanson (Prova a Prendermi, Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar) firma la sceneggiatura, basata su quella del 1994 scritta da Irene Mecchi, Jonathan Roberts e Linda Woolverton.

Tom Peitzman (co-produttore di Kong: Skull Island, Alice in Wonderland) e Thomas Schumacher (Il Re Leone, La Bella e la Bestia) sono i produttori esecutivi, mentre John Bartnicki (Il Libro della Giungla, Chef – La Ricetta Perfetta) è il co-produttore. Il team di artisti incaricato di dare vita alla savana africana e ai suoi abitanti animali include il visual effects supervisor Rob Legato che, oltre ad aver ideato la produzione virtuale in Avatar, è stato premiato con l’Academy Awards® per il suo lavoro in Il Libro della Giungla, Hugo Cabret e Titanic, ricevendo una nomination al premio Oscar® per il suo lavoro in Apollo 13.

Il premio Oscar® Andrew R. Jones (Il Libro della Giungla, Avatar, World War Z) è l’animation supervisor del film, mentre Adam Valdez (Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, Il Signore degli Anelli: Le Due Torri), premiato con l’Oscar per il suo lavoro in Il Libro della Giungla riveste il ruolo di VFX supervisor. Caleb Deschanel, ASC, (Jack Reacher – La Prova Decisiva, Il Patriota), che ha al suo attivo cinque nomination all’Oscar, è il direttore della fotografia, mentre James Chinlund (The War – Il Pianeta delle Scimmie, il film Marvel The Avengers) è il production designer del film.

Il premio Oscar Ben Grossman (Alice in Wonderland, Hugo Cabret, Into Darkness - Star Trek) è il virtual production supervisor, mentre Mark Livolsi, ACE, (Il Libro della Giungla, Saving Mr. Banks, The Blind Side) e Adam Gerstel (Transformers: L’Ultimo Cavaliere, Il Libro della Giungla) sono i montatori. Hans Zimmer (Dunkirk, Il Diritto di Contare), premiato con l’Oscar per la colonna sonora del classico d’animazione, firma la musica anche di questa nuova avventura.

Sinossi:

Jon Favreau dirige la nuova avventura Disney live action Il Re Leone, un viaggio nella savana africana dove è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l’arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l’esilio di Simba. Con l’aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto.

