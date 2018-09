PREPARATEVI ALLA STANGATA – DA LUNEDÌ PRIMO OTTOBRE AUMENTANO LE BOLLETTE DI LUCE E GAS. LE SPESE PER L’ENERGIA SALIRANNO RISPETTIVAMENTE DI 7,6 E 6,1 % A CAUSA DELL’AUMENTO DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME – LE FAMIGLIE ITALIANE COSTRETTE A METTERE MANO AI RISPARMI: SPENDERANNO…

Luigi Grassia per www.lastampa.it

Dal primo ottobre arrivano forti rincari in bolletta: la spesa per l’energia delle famiglie a in regime di tutela aumenteranno del 7,6% per l’energia elettrica e del 6,1% per il gas naturale rispetto al terzo trimestre. Lo comunica l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Complessivamente, tenendo conto di queste novità per quanto riguarda l’elettricità la spesa (al lordo tasse) di una famiglia-tipo italiana nel 2018 sarà di 552 euro, con un aumento del 6,1% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente (circa 32 euro in più). Situazione analoga per quanto riguarda il consto del metano: la spesa per la bolletta sarà di circa 1.096 euro, con una variazione del +5,9%.

L’Autorità è intervenuta usando il margine di discrezionalità di cui dispone per evitare rincari ulteriori: in una nota spiega di aver deciso di «rinnovare il blocco degli oneri generali di sistema», allo scopo di «far fronte ai forti aumenti dei prezzi delle materie prime energetiche e delle quotazioni all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas che hanno raggiunto in Italia e in Europa livelli record».

