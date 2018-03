IL PRESENTATORE JIMMY KIMMEL SE LA PRENDE COL MOVIMENTO #METOO DURANTE IL SUO MONOLOGO D’APERTURA AGLI OSCAR: “A HOLLYWOOD LA STATUETTA SENZA PISELLO RAPPRESENTA IL TIPO D’UOMO IDEALE!” - ''LA FORMA DELL'ACQUA'': PUR DI NON USCIRE CON GLI UOMINI, LE DONNE SI SONO BUTTATE SUI PESCI!

DAGONEWS

jimmy kimmel agli oscar

Il presentatore Jimmy Kimmel ha ironizzato sul movimento #MeToo durante il suo monologo d’apertura alla 90° edizione della cerimonia degli Oscar, prendendo di mira la statuetta ‘evirata’: “Il nostro amico qui è la persona più rispettata e ammirata a Hollywood, guardatelo: tiene le mani bene in vista, non dice mai parolacce e soprattutto, non ha un pene! È un maestro di virtù!”

E per dare una misura di quanto Hollywood non sappia come comportarsi con le donne, ha ribadito: “Abbiamo fatto un film chiamato ‘Cosa vogliono le donne’ (‘What Women Want’) conhe ha come protagonista Mel Gibson.”

jimmy kimmel agli oscar 6

Parlando di ‘La Forma Dell’Acqua’, candidato a Miglior Film, ha detto: “Questo è l’anno in cui gli uomini hanno commesso talmente tanti errori che le donne hanno iniziato a uscire coi pesci.”

jimmy kimmel agli oscar 5 jimmy kimmel agli oscar 2 jimmy kimmel agli oscar 4 jimy kimmel agli oscar 3