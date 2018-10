PREVISIONI CON OSPITE – VIDEO: UNA METEOROLOGA AMERICANA SI PRESENTA IN DIRETTA TV PER LE PREVISIONI DEL TEMPO CON IL FIGLIO SULLE SPALLE PER PROMUOVERE IL BABY WEARING, OVVERO LA PRATICA DI INDOSSARE UNA FASCIA PER PORTARE I BIMBI SULLE SPALLE – IN STUDIO IL PICCOLO SBADIGLIA PRIMA DI CROLLARE APPOGGIATO ALLA SCHIENA DELLA MAMMA, SCATENANDO L’ILARITÀ DEI SOCIAL

La curiosa iniziativa di una mamma che ha portato in studio il suo bebè e condotto la rubrica di meteorologia indossando una fascia porta bebè sta avendo grande eco negli Stati Uniti e ha contribuito a promuovere la pratica ancora poco diffusa del baby wearing, ma che secondo gli esperti è molto importante.

Bebé in trasmissione col baby wearing

L'episodio, andato ovviamente in scena in diretta e diventato in seguito virale su tutti i principali social media, ha reso immediatamente celebre Susie Martin, meteorologa e direttrice del progetto Operations Praedictix ma soprattutto neo mamma lavoratrice: infatti la donna, di recente, si è presentata in studio per il consueto aggiornamento sulle previsioni del tempo di una emittente statunitense con il suo bebè, tenuto addosso grazie al baby wearing, vale a dire usando una di quelle fasce che consentono di avere il bimbo sempre con sé e che tuttavia sono molto più in voga tra le mamme del continente asiatico e africano.

Infatti, in concomitanza con la Settimana Internazionale del Baby Wearing, Susie è entrata in studio con "un ospite speciale" e le curiosi reazioni del bebè mentre la mamma conduceva il programma hanno divertito migliaia di spettatori.

I benefici di questa pratica sottovalutata

"Sfortunatamente l'assistente di Susie sta dormendo mentre lei lavora" è uno dei messaggi ironici mandati in sovrimpressione dalla regia sullo schermo mentre la meteorologa era in studio.

E l'iniziativa della Martin ha certamente avuto l'effetto sperato, dal momento che molte mamme sono rimaste impressionate dal fatto che praticasse il baby wearing in diretta : tuttavia, come sottolineano pediatri e associazioni che da un po' di tempo sono tornate a consigliarne caldamente l'utilizzo, i benefici non riguardano solo il rapporto più intimo che si instaura tra bimbo e madre, ma anche il fatto che i neonati tendono a essere più sereni e a piangere di meno se rimangono per più tempo a contatto con lei.

Non solo: al di là dei suddetti benefici, la stessa Susie ha voluto ricordare, come peraltro fa anche il portale specializzato Babywearingweek.org, che queste fasce hanno altri indubbi vantaggi come quello di lasciare le mani libere alle neomamme, di poter anche lavorare (seppure in modo blando) e di tenere sempre con sé il proprio bambino senza avere la necessità di cullarlo ogni tanto.

