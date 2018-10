I PRIMI GIORNI DI CAMELOT – SONO DISPONIBILI ONLINE 1.700 ISTANTANEE IN BIANCO E NERO CHE RACCONTANO I MOMENTI PRIVATI DELLA FAMIGLIA KENNEDY: JOHN E I SUOI OTTO FRATELLI, LE VACANZE, I MOMENTI DI SPENSIERATEZZA NEGLI SCATTI CHE DANNO MODO AGLI AMERICANI DI ALIMENTARE L’OSSESSIONE VERSO LA DINASTIA KENNEDY

Un ragazzino che sorride all’obiettivo. Una foto in bianco e nero come tante, se non fosse per quel viso, quegli occhi e quella bocca, riconoscibili tra milioni. John F. Kennedy non sapeva ancora quale futuro lo aspettasse. Era semplicemente un ragazzino di ottima famiglia che si affacciava al mondo. E queste foto raccontano proprio quegli anni, mostrando il lato privato dei Kennedy.

Un archivio inedito di oltre 1700 immagini rimaste inedite per anni e che adesso la biblioteca e il museo presidenziale John F. Kennedy hanno recentemente reso disponibili per la visualizzazione online dopo aver completato un progetto di 18 mesi per catalogarle e digitalizzarle.

John viene ritratto con i suoi otto fratelli. I giochi e l’infanzia tra il Massachusetts e New York, le vacanze nelle case di famiglia a Hyannis Port e Palm Beach, in Florida e all'estero. E ancora, i cani, i vestiti di Halloween, le lezioni di sci e un coraggioso John con un serpente avvolto in un braccio.

