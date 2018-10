IN PRINCIPIO FURONO GLI SKINHEAD – UN LIBRO RIPERCORRE UNA DELLE SOTTOCULTURE PIÙ CONTROVERSE, RADICALI E SPESSO EQUIVOCATE COME DESTRORSE – LE CAMICIE A QUADRETTI, LE TESTE RASATE E GLI ANFIBI FURONO UNA RISPOSTA AUTENTICA E PROLETARIA AI BORGHESI HIPPY E ALL’ERA THATCHERIANA, CON CONSEGUENZE SPESSO DEVASTANTI

DAGONEWS

skinhead 9

Una collezione di immagini mai viste cattura gli albori del movimento degli skinhead in Gran Bretagna e dei giovani che hanno fatto la storia di un gruppo che non si riusciva a identificare con l’ondata psichedelica della cultura hippy.

Gli hippy rappresentavano principalmente una ribellione borghese contro i valori della classe media, ma molti giovani della classe lavoratrice non riuscivano a identificarsi con essa. Non avevano alcuno stile di vita della classe media contro cui ribellarsi e di conseguenza, tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, gli Skinhead fecero propri alcuni elementi di Mod: i capelli corti erano un'affermazione coraggiosa alla fine degli anni '60, quando la maggior parte dei giovani si faceva crescere i capelli lunghi.

skinhead 8

Gli skinhead indossavano camicie a quadretti di cotone e stivali da lavoro tipici dei minatori di carbone, dotati di puntali in acciaio, o stivali con borchie. La moda skinhead adesso rivive nelle pagine di “Skins: A Way Of Life” che uscirà il prossimo mese: uno sguardo alla scena degli outsider che attiravano la gioventù della classe operaia, gettando le basi per tutte le sottoculture britanniche che seguirono.

skinhead 4 skinhead 3 skinhead 2 skinhead 6 skinhead 13 skinhead 11 skinhead 10 skinhead 7 skinhead 12 skinhead 5