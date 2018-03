MONTEZEMOLO PERDE UN PO' DI CHARME – BILANCIO MAGRO PER LE CASSEFORTI FINANZIARIE DI LUCA LUCA: “FISVI TRE” HA DOVUTO ATTINGERE ALLA RISERVA PER COPRIRE LA PERDITA DI 257MILA EURO, IN BUONA PARTE PER COLPA DI “FISVI CINQUE”