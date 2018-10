PROPOSTA INDECENTE – LA BOMBASTICA NANCY DELL’OLIO RIVELA CHE PHILIP GREEN, IL MAGNATE DI TOPSHOP ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI E INSULTI RAZZISTI, ‘MI HA OFFERTO UN MILIONE DI STERLINE PER FARE SESSO CON LUI. È STATO VERGOGNOSO. HO RAPPORTI CON CHI VOGLIO, QUANDO VOGLIO E PER IL MIO PIACERE. CON IL DENARO NON SI PUO' COMPRARE TUTTO. MI HA TRATTATO DA PROSTITUTA’ – COME NANCY HA LIQUIDATO IL MILIONARIO

DAGONEWS

nancy dell’olio 3

Nancy Dell'Olio, 57 anni, ha dichiarato di aver ricevuto una proposta indecente da Philiph Green, il magnate di Topshop finito nello scandalo dopo essere stato accusato di molestie e abusi razzisti da alcuni suoi dipendenti.

L’avvocato, bomba sexy ed ex moglie di Sven-Goran Eriksson, ha raccontato che Sir Green le avrebbe chiesto di fare sesso in cambio di 1 milione di sterline. Proposta che è stata rifiuta da Nancy, che è rimasta scioccata e si è sentita umiliata per la proposta.

philip green 2

L’incontro sarebbe avvenuto nel 2010 nel nightclub londinese Annabel's. «Ero a un tavolo con alcuni amici quando ci è stata offerta una bottiglia di champagne da Green. A fine serata mi sono avvicinata per ringraziarlo e Green ha insistito perché mi unissi a lui per un drink e mi ha messo un braccio intorno alla vita.

Io mi sono scansata e lui mi ha preso per un polso dicendomi: ‘Se vieni nel mio appartamento questa notte ti do un milione di sterline. Vieni con me, ne varrà la pena’. Io mi sono sentita scioccata e offesa. Ha continuato fin quando io e i miei amici non siamo usciti per prendere un taxi, ma anche lì mi ha seguito. Era brillo, ma non stava scherzando.

nancy dell olio

È stato vergognoso. Ho rapporti sessuali con chi voglio, quando decido, per il mio piacere. Ma quest'uomo pensa che con il denaro si possa comprare qualsiasi cosa. Non aveva idea della frustrazione e dell'umiliazione che mi stava infliggendo. Ho avuto l'impressione che mi trattasse come una sorta di prostituta».

philip green 1

Nancy, che si è separata dall'allenatore svedese Sven-Goran Eriksson nel 2010, ha incontrato Green per la prima volta con alcuni amici nel 2008. Le loro strade si incrociavano spesso negli stessi party a Londra e Nancy ha raccontato che Green non perdeva l’occasione per metterla a disagio: «Conosco la differenza tra un complimento e un’insinuazione.

È il tipo di uomo che si comporta meglio quando sua moglie è nei paraggi. Ma a queste feste le persone parlano con tanta gente e si trova il modo per avvicinarsi a chi si vuole».

nancy dell’olio 1

Dopo quella notte, Nancy ha raccontato di aver evitato Green, ma i due si sono ritrovati faccia a faccia a un matrimonio nel 2012. «Sembrava imbarazzato quando mi ha visto, ma non si è mai scusato né ha detto niente riguardo a quella notte. Mi ha fatto sentire così a disagio che dopo quello che ho patito ho tentato di evitarlo in tutti i modi».

nancy dell’olio 2 nancy dell olio nancy dell olio nancy dell olio nancy dell olio interpreta lucrezia borgia (4) Nancy Dell Olio foto daily mail Nancy Dell Olio foto daily mail Nancy Dell Olio foto daily mail nancy dell olio nancy dell olio nancy dell olio prima dello spettacolo (3) nancy dell olio al festival di edimburgo