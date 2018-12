PROPOSTA INDECENTE – NAIKE RIVELLI SU INSTAGRAM SI LANCIA SU WALTER NUDO: I DUE SONO ACCOMUNATI DA UNA LUNGA ASTINENZA E LEI SI PROPONE PER INTERROMPERE IL LUNGO DIGIUNO DELL’INQUILINO DEL ''GFVIP'' – E COME POTEVA FARLO SE NON NEL SUO PERFETTO STILE HARD? (VIDEO)

Da "www.leggo.it"

naike rivelli

Naike Rivelli continua a seguire e a fare il tifo per l'amico Walter Nudo, appena giunto in finale al Grande Fratello Vip. Su Instagram, la social star e figlia di Ornella Muti si è divertita a parlare del periodo da astinenza dal sesso che accomuna i due: Naike Rivelli, infatti, non fa sesso da oltre due anni, mentre Walter Nudo, prima di entrare nella Casa, aveva rivelato di vivere un'astinenza lunga un anno.

Tra il serio e il faceto, Naike Rivelli fa una proposta hard a Walter Nudo: «Ti amo!». E poi si lascia andare ad una citazione decisamente trash per immaginare cosa potrebbe accadere se loro due finissero a letto dopo una lunga astinenza. Nel post su Instagram, infatti, si vede un'esilarante scena del primo capitolo di Scary Movie, risalente ormai all'anno 2000.

Nella scena in questione, Jon Abrahams e Anna Faris si ritrovavano rinchiusi in una cella frigorifera e, per combattere il freddo, dovevano fare sesso dopo una lunga astinenza. Il resto è puro trash d'autore, come d'altronde è stato ogni singolo capitolo della saga di Scary Movie...

ORNELLA MUTI E NAIKE RIVELLI

walter nudo