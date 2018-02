LA PSICOLOGIA DI TRILUSSA – I FIGLI DI SEPARATI E DIVORZIATI SI DROGANO, FUMANO E SCOPANO CON UOMINI E DONNE. PER DI PIU’ SENZA PRESERVATIVO – I RISULTATI DI UNA RICERCA ALLA 33/ESIMA EDIZIONE DI MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE – RICERCHE UN TOT A CHILO…

I ragazzi che non vivono con entrambi i genitori sono maggiormente esposti a comportamenti a rischio, come l'assunzione di droghe e la promiscuita' sessuale. Questi i risultati di uno studio condotto dalla Fondazione Foresta Onlus con un gruppo di psicologi del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Universita' di Padova.

I risultati sono stati presentati oggi al 33esimo convegno di Medicina della Riproduzione. I ricercatori hanno sottoposti 2170 giovani diciottenni maschi, nell'anno 2016-2017, a un questionario che ha permesso di raccogliere dati sul loro stile di vita inerenti l'alimentazione, il fumo, le bevande alcoliche, le sostanze stupefacenti, la sessualita' e l'utilizzo di internet.

E' stato cosi' possibile delineare un quadro degli aspetti epidemiologici, quadro che pone in rilievo delle componenti nuove rispetto a quelle precedentemente osservate e che sollecita a riflettere sulle dinamiche sociali rivolgendo una particolare attenzione alla varieta' della composizione familiare.

In particolare, e' emerso che i ragazzi che non vivono con entrambi i genitori (14,3 per cento) assumono piu' frequentemente bevande alcoliche in un mese e in quantita' maggiore rispetto a chi vive con entrambi i genitori (35,1 per cento vs 26,9 per cento); riportano in misura maggiore di fumare (42,4 per cento vs 32,3 per cento) di aver assunto sostanze stupefacenti (56,9 per cento vs 47,3 per cento), di avere piu' partner sessuali (25,7 per cento vs 15,8 per cento) e di avere rapporti sessuali non protetti (40,3 per cento vs 32,6 per cento).

I ragazzi che hanno fratelli e/o sorelle riferiscono di bere mensilmente alcolici piu' frequentemente dei figli unici (29,2 per cento vs 21,3 per cento) e questi ultimi utilizzano maggiormente il preservativo rispetto ai primi (81,7 per cento vs 78,6 per cento).