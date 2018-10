PUO’ ESISTERE L’AMICIZIA TRA UOMO E DONNA? ECCO COSA RIVELA UNO STUDIO SCIENTIFICO: C’E’ UN ALTO RISCHIO DI MALINTESI PER I LINGUAGGI DIVERSI - APPENA GLI SI SFIORA UNA MANO L’UOMO HA GIÀ VAGLIATO TUTTE LE IPOTESI SESSUALI POSSIBILI – I 10 VANTAGGI DI UNA VERA AMICIZIA TRA UOMO E DONNA

Elisa Castellano per www.grazia.it

Può esistere l’amicizia tra uomo e donna?

Ce lo siamo chiesto tutti almeno una volta nella vita, proprio quando ci è sembrato che una persona del sesso opposto fosse particolarmente vicina alle nostre attitudini.

A parte le opinioni personali, anche la scienza ha voluto pronunciarsi in merito ad una questione così controversa, dando una risposta negativa.

Vi spieghiamo perché secondo alcuni studi scientifici l’amicizia tra uomo e donna non può esistere.

Riferimenti sessuali

Uno studio della Norwegian University of Science and Technologysostiene che l’amicizia tra uomo e donna non può esistere perché l’uomo pensa continuamente al sesso.

Di conseguenza, l'uomo fraintende l’atteggiamento della donna e appena gli si sfiora una mano ha già vagliato tutte le ipotesi sessuali possibili.

Insomma, due linguaggi diversi con un alto rischio di malintesi.

Evoluzione naturale

Lo studio norvegese dimostra come uomo e donna vivono le relazioni con intenzioni totalmente differenti.

Il sesso maschile infatti ha difficoltà a vivere il rapporto pensando che che sia solo amicizia e per questo molti gesti considerati innocui (dalla donna) si trasformano in segnali sessuali per l’uomo.

State calme, è un processo inconsapevole che ha origini molto profonde.

Questa tendenza infatti potrebbe provenire dall’evoluzione naturale della specie poichè l’uomo non può trascurare nessuna ipotetica occasione di riproduzione.

Attrazione fatale

Un recente studio di Adrian F. Ward del Department of Psychology di Harvard ha evidenziato come gli uomini siano più facilmente attratti dalle donne, cosa che non avviene al contrario.

Di conseguenza, il sesso femminile penserà che la mancanza di attrazione sia reciproca con il rischio di ritrovarsi in spiacevoli situazioni.

Visioni inconsapevoli

Se siete gelose dell’amica del vostro fidanzato, forse dovreste cominciare a vedere le cose da un’altra prospettiva.

Un sondaggio condotto all’Università del Wisconsin ha chiarito come sia molto più comune che siano gli uomini a essere attratti dalle amiche e non il contrario.

I misunderstanding causati da una diversa visione della relazione deriverebbero inconsapevolmente dall’uomo anche quando essi stessi pensano - e sono convinti - che sia solo amicizia.

2. I 10 VANTAGGI DI UNA VERA AMICIZIA CON UN UOMO

Da www.deejay.it

Aveva un gran da fare Max Pezzali quando cantava la regola dell’amico e Dawson’s Creek ci ha messo il carico di bastoni. Ma noi vogliamo, una volta per tutte, dire che l’amicizia tra uomo e donna esiste, senza malizia o cuori spezzati. Ecco 10 cose che solo le donne con un migliore amico possono comprendere.

1. LA DURA VERITÀ

Da quando “white is the new black” hai comprato una serie di abiti bianchi e stai per andare a fare un giro con gli amici. Le donne faranno battute acide sulla sposa casual, lui ti guarderà e dirà: “Me pari un gelataio”

2. QUANTO SIETE CARINI!

Lunedì, primo giorno della settimana, quasi nessuno esce per una bevuta e come al solito vi troverete tu e lui. E – come al solito – tutti i conoscenti che incontrerete non mancheranno di ammiccare e di farvi sapere “Quanto siete carini”.

3. LA SPALLA PER RIMORCHIARE

L’hai appena individuato, probabilmente è l’uomo della tua vita, ma in un attacco di timidezza ed educazione non sai come muoverti. Puoi fare totalmente affidamento sul tuo amico che, senza filtri, andrà dal tipo e gli spiattellerà in faccia tutto il tuo amore per lui.

4. UN SALVATORE OCCASIONALE

Ovviamente non state insieme e non vi passa nemmeno per la testa. Ma avete una complicità che può ingannare un dilettante. E quando sarai abbordata da esseri umani grotteshi il tuo amico sarà lì, pronto a fingere di essere il tuo partner, e ti salverà la serata (o la vita).

5. COMPAGNE GELOSE

Quando il tuo amico è fidanzato ti tocca sopportare le scenate isteriche della sua ragazza che non accetterà mai che tra di voi non ci sia altro che una splendida amicizia, e riceverai (anche apertamente) una quantità di appellativi degni di un dibattito politico. Tranquilla: serve a farsi le ossa.

6. LA SUOCERA DEI SOGNI

Sua madre ti adora e suo padre ti invita sempre alle grigliate. Detestano invece la sua ragazza e sperano sempre che lui apra gli occhi e ti dichiari folle amore per l’eternità. E voi continuate a spiegare loro che non accadrà mai. MAI!

7. UN’OTTIMA COPERTURA

Al matrimonio della tua compagna di classe puoi facilmente avere anche tu il tuo “+1”, ed evitare così che tutti ti facciano domande inopportune sulla tua vita sentimentale. E se vi dovessero chiedere quando convolerete anche voi a giuste nozze, sarete complici nel mentire.

8. IL FUORIGIOCO

Quando il tuo migliore amico è un uomo potete arricchirvi a vicenda di un bagaglio culturale molto utile per fare colpo sull’altro sesso: lui imparerà a distinguere il color malva dal color lavanda, e per te il fuorigioco non avrà alcun segreto.

9. FRIENDS WITH BENEFITS

Friends with benefits – o trombamici, il concetto è lo stesso – senza impegno e senza rancore, senza la paranoia della telefonata del giorno dopo, senza cuori spezzati e senza dover fingere che sia stata la notte più bollente della tua vita. C’è altro da aggiungere?

10. MANGIARE E BERE COME UN UOMO

A una rimpatriata con le amiche dell’università ordini un’insalatona con acqua naturale per non sentirti a disagio. Con lui puoi tranquillamente prendere un kebab con tutto e birra doppio malto senza sentirti osservata come se avessi un terzo occhio.

