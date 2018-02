UNA PUSHER IMBRANATA – UNA 21/ENNE VENEZIANA SMASCHERATA NELLA STAZIONE DI PADOVA: AVEVA OVULI D EROINA E COCAINA. FERMATA DALLA POLIZIA – NON E’ STATA NECESSARIA LA PERQUISIZIONE CORPORALE - LI AVEVA PROPRIO NELLA…

Da www.nuovavenezia.gelocal.it

OVULI DROGA

Era in attesa di un treno regionale che dalla stazione di Padova l’avrebbe riportata a Venezia quando, quando è incappata nel controllo del personale della polizia ferroviaria. Lei, una ragazza di 21 anni, nata a Venezia e residente a Castello, aveva suscitato il sospetto degli agenti già nel momento in cui dal p.le Stazione accedeva all’interno dell’impianto ferroviario.

RAGAZZA STAZIONE

All’entrata si trovava davanti due agenti e alla loro vista cambiava improvvisamente direzione affrettando il passo per raggiungere il binario ove doveva prendere il primo treno in partenza per Venezia. All’atto del controllo manifestava preoccupazione e disagio, ragione per cui il personale riteneva opportuno procedere ad una approfondita identificazione e perquisizione personale.

OVULI DROGA1

Condotta in ufficio, si accertava che la ragazza celava all’interno di una pochette 12 ovuli contenenti di eroina e cocaina così ripartita: 7 ovuli di eroina dal peso totale di gr 78 e 5 ovuli di cocaina dal peso totale di gr. 56. Per la giovane ragazza, che fino a quel momento non aveva conti in sospeso con la giustizia, si sono aperte le porte del carcere femminile della Giudecca.