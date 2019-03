QUANTE STORIE PER DUE CULI! – LA PARAMOUNT HA CHIESTO AL REGISTA DI “ROCKETMAN”, IL BIOPIC SU ELTON JOHN, DI TAGLIARE LA SCENA CONSIDERATA TROPPO GAY: 40 SECONDI IN CUI I DUE PROTAGONISTI "SI ROTOLANO NUDI SU UN LETTO" – E, PER PARARSI IL DERETANO, LA PRODUZIONE AVREBBE CHIESTO UN RATING USA “PG-13”, CORRISPONDENTE AL NOSTRO "VIETATO AI MINORI DI 13 ANNI NON ACCOMPAGNATI"… (VIDEO)

Una scena di nudo di Taron Egerton nel film Rocketman è finita al centro di una discussione che potrebbe portare alla censura del biopic diretto da Dexter Fletcher.

Secondo quanto scrive Daily Mail, sarebbe stata proprio Paramount Pictures a chiedere al regista e al produttore Matthew Vaughn di tagliare i 40 secondi che mostrano i due attori protagonisti Taron Egerton e Richard Madden (rispettivamente il cantante Elton John e il suo amante John Reid) "rotolarsi nudi nel letto".

Daily Mail assicura che la scena in questione è stata girata con gusto, ma intanto Paramount, in qualità studio di produzione del film, avrebbe chiesto per il lungometraggio un rating USA non superiore a PG-13 (corrispondente al nostro "vietato ai minori di 13 anni non accompagnati").

Secondo quanto riferito a Daily Mail da una fonte vicina alla lavorazione del biopic, il taglio di quei 40 secondi comporterebbe una perdita di credibilità, oltre che di un lato importante della vita di Elton John: «[Il momento in cui, n.d.r.] due ragazzi si coccolano nudi per esprimere il loro amore verrà ridotto ad un caloroso saluto, ma il mondo conosce l'omosessualità di Elton. Non è un segreto».

In più, il film avrebbe anche il consenso del diretto interessato che, stando a quanto racconta il produttore, non ha espresso alcuna preoccupazione per quanto riguarda il rating: «Questo film lascerà la gente a bocca aperta. Elton ha detto: 'Racconta tutto. Col rating fai come credi».

Nel frattempo, il regista Dexter Fletcher è già venuto a conoscenza delle controversie sul film e ha espresso quindi il suo pensiero su Twitter: «Vedo molte speculazioni su ROCKETMAN!! Va bene così! [Il film, n.d.r.] è ancora incompiuto, quindi non sono altro che chiacchiere. È e sarà sempre la fantasia musicale senza esclusione di colpi che Paramount e i produttori hanno sognato e voluto con passione. Scopritelo voi stessi il 24 maggio.»

Va precisato che la data di rilascio a cui il regista fa riferimento nel tweet è quella prevista per le sale nel Regno Unito. Il pubblico italiano potrà invece vederlo soltanto dal prossimo 30 maggio. Per il momento, non è chiaro se quei 40 secondi spariranno oppure no dal lungometraggio ultimato, ma come abbiamo visto Fletcher non sembra molto intenzionato a cedere.

