QUANTO È CAFONAL L’INSALATA RUSSA – IL MAGNATE VIATCHESLAV MOSHE KANTOR HA FESTEGGIATO IL SUO 65° COMPLEANNO CON TRE GIORNI DI PARTY A FIRENZE: SABATO HA AFFITTATO PALAZZO VECCHIO PER UNA CENA BLINDATISSIMA PER 200 PERSONE, TRA CUI TONY BLAIR – DOMENICA FINALE AL TEATRO LA PERGOLA CON UN CONCERTO PRIVATO DI KATY PERRY. E NON MANCANO LE POLEMICHE…

Olga Mugnaini per "www.lanazione.it"

viatcheslav moshe kantor

Dopo tre giorni di festeggiamenti, stasera finalmente Viatcheslav Moshe Kantor concluderà il suo lungo compleanno fiorentino spegnendo le sue 65 candeline nel Teatro della Pergola. E anche lui, il magnate russo presidente dell’European Jewish Congress, l’organo che rappresenta tutte le comunità ebraiche d’Europa, avrà un happy birthday quasi come John Kennedy con Marilyn Monroe.

tony blair

Direttamente dagli Stati Uniti sul palco della Pergola arriva per lui niente meno che la pop star Katy Perry, per un piccolo spettacolo, riservatissimo per Moshe Kantor e per i suoi duecentocinquanta invitati, tra i quali era presente Tony Blair, ex premier inglese, qualche manager, Marco Carrai con signora, per esempio, e politici italiani. Comunque tutti super vip

la festa di viatcheslav moshe kantor 9

Come lo erano ieri sera gli invitati a Palazzo Vecchio, alla cena blindatissima per altre 200-250 persone che si è svolta nel Salone dei Cinquecento, affittato per 134mila euro, non certo senza polemiche. E anche ieri non è certo mancato lo spettacolo.

Basti dire che al posto dei camerieri a servire a tavola c’erano bellissimi ballerini-attori, che hanno cambiato costume e passo di danza ad ogni portata. Momento clou della festa il concerto della Filarmonica di Mosca, per la quale è stato costruito una specie di anfiteatro in simil pietra serena che occupava più della metà dell’intero Salone dei Cinquecento.

la festa di viatcheslav moshe kantor 8

Luci proiettori, maxi schermi, video. Per alimentare tutto quell’ambaradan da giorni è parcheggiato in Piazza Signoria un grosso Tir con un potente generatore di energia elettrica, che non è certo passato inosservato ai fiorentini, diventato oggetto di non poche battute.

Ma il risultato dello spettacolo pare sia stato sorprendente. Il programma della serata ha compreso il piccolo film proiettato su un enorme schermo, dove un Moshe Kantor versione cartone animato combatte fra i ghiacci per concludere con la bandiera con la stella di David issata su una montagna. Applausi, effetti speciali, musica e ottimo cibo, preparato da un catering romano.

la festa di viatcheslav moshe kantor 7

Stasera si replica al teatro della Pergola. La festa di compleanno va in scena dalle in 20 in poi. Il programma prevede una sorpresa dietro l’altra, a cominciare dall’aperitivo, organizzato anche in questo caso da un catering specializzato.

Mentre la cena sarà preparata da Guido Guidi che gestisce il ristorante della Pergola, per la torta è stato scelto un famoso cake designer che pare lascerà tutti a bocca aperta. Tutto ciò dopo l’esibizione di Arturo Brachetti e il concerto della bellissima e “carissima” Katy Perry, beniamina non solo del festeggiato, ma anche dei figli del magnate russo.

la festa di viatcheslav moshe kantor 6

Duecentocinquanta gli invitati che ceneranno seduti in messo alla platea, liberata per l’occasione dalle file di poltrone. E molti di più coloro che fanno parte dello staff, fra sicurezza, cuochi, camerieri, segretarie e che hanno ruotato attorno all’organizzazione di questo evento, cominciato con la consegna delle Chiavi della Città a Moshe Kantor da parte del sindaco Dario Nardella.

