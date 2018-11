QUASI QUASI PORTO I SOLDI A VIENNA - INSTABILITÀ DEI MERCATI, MINACCE DI SANZIONI E INCUBO PATRIMONIALE: GLI ITALIANI PORTANO I SOLDI ALL’ESTERO - LA NUOVA META PREFERITA È L’AUSTRIA, DOVE UN CONTO COSTA CIRCA 100 EURO ALL’ANNO - IL VIAGGIO DI “QUARTA COLONNA” A SILLIAN (10 MINUTI DA BOLZANO): “LO STATO NON PUÒ TOCCARE QUESTI SOLDI. SE FANNO LA PATRIMONIALE…” – VIDEO

L'AUSTRIA E' LA NUOVA CUCCAGNA - IL SERVIZIO DI QUARTA COLONNA SUI CONTI CORRENTI APERTI OLTRE CONFINE DAGLI ITALIANI

L'incertezza per il futuro, l'instabilità dei mercati e le minacce quotidiane di sanzioni da parte della Commissione europea sulla prossima legge di Stabilità italiana stanno spingendo migliaia di connazionali a portare il proprio denaro fuori dai confini. L'ultimo flusso salito alla ribalta è quello verso l'Austria, dove secondo gli operatori delle banche i soldi italiani sarebbero più al sicuro.

I giornalisti della trasmissione Quarta colonna su Rete4 hanno raccontato quel che sta succedendo in una banca di Sillian, a dieci minuti in macchina dalla provincia di Bolzano, dove molti risparmiatori italiani stanno aprendo nuovi conti correnti: "Le motivazioni che ci danno quando vengono qui ad aprire i conti - dice un bancario - sono la preoccupazione per il debito pubblico in aumento, il timore per la situazione bancaria italiana e l'incertezza sulle politiche economiche del Paese".

La paura più diffusa è che il governo ceda alla tentazione di applicare una tassa patrimoniale che allunghi le mani direttamente nei conti. La convenienza di portare i risparmi all'estero poi sarebbe garantita: "Qui un conto costa circa 100 euro all'anno. Lo Stato italiano qui non può toccare questi soldi perché siamo sotto l'autorità austriaca". In caso di patrimoniale quindi: "nessuno potrebbe obbligare la banca a versare soldi all'Italia".

