21 mag 2018 13:48

QUATTRO FASCI IN PADELLA - LA VICESINDACA DI SAN GIOVANNI ROTONDO, NUNZIA CANISTRO, SI FA FOTOGRAFARE AI FORNELLI CON UN GREMBIULE COL IL VOLTO DI MUSSOLINI E SCATTA LA REAZIONE FURIOSA DELL’ANPI CHE HA CHIESTO LE DIMISSIONI - LA DONNA SI E’ DIFESA: “E’ UNA FOTO SCATTATA TRA AMICI PER PASSARE UNA SERATA IN ALLEGRI, IN UNA POSA GOLIARDICA”