Un preziosissimo quanto insolito buco in mezzo a un lago. In uno dei posti più remoti nel pianeta, a 220 chilometri dal Circolo Polare Artico, si trova uno dei luoghi più «preziosi» della Terra. Questo insolito «buco a gradoni» sul Lac de Gras canadese, infatti, non è nient’altro che una miniera di diamanti.

La Diavik Diamond Mine è in grado di «sfornare» pietre preziose ad un ritmo sorprendente. Stiamo parlando di 1.500 chili di diamanti all'anno con un valore di 100 milioni di dollari. Una ricchezza davvero sorprendente per un luogo surreale che sembra essere uscito da un film di fantascienza.

A collegare la miniera con Yellowknife, la capitale dei Territori del Nordovest canadesi, così come all'aeroporto, è solo una strada, fatta interamente di ghiaccio. Una area off-limits, in cui lavorano 700 persone, ma che presto potrebbe tornare ad essere isolata e disabitata.

La miniera ha aperto nel 2003 e la sua ««vita»» è stata stimata fra i 16 e 22 anni. Questo vuol dire che già dal prossimo anno potrebbero non esserci più diamanti da estrarre. Ma la cava di Diavik rimarrà per sempre, così come il surreale paesaggio artico che ha creato.

