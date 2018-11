5 nov 2018 20:32

QUEL CHE RESTA DEL PORNO DI CARTA – GLI ANNI D’ORO DELL’EROTISMO IN EDICOLA SONO TRAMONTATI, MA C’È CHI NON SI ARRENDE: L’ARTISTA IRIZ LUZ HA LANCIATO UN NUOVO MAGAZINE PORNO CHE SI CHIAMA 'PC EROTIC', IN EDICOLA AL COSTO DI 6 EURO - CORREDATO DA IMMAGINI MOLTO RICERCATE, IL GIORNALE SI PROPONE DI ESPLORARE OGNI POSSIBILE INTERSEZIONE TRA SESSO E TECNOLOGIA