QUEL DANNATO MOMENTO DI PURA IDIOZIA – DESIGNER CHE NON LO ERANO: SE PENSATE DI AVER FATTO QUALCHE ERRORE DI PROGETTAZIONE NEL VOSTRO APPARTAMENTO, STATE TRANQUILLI! NON È NULLA RISPETTO AI RISULTATI DI QUESTI CREATIVI: SELLINI PER LA CYCLETTE COLOR CARNE, CASSETTI CHE SI APRONO A METÀ, FINESTRE CHE SBATTONO CONTRO I RUBINETTI E BAGNI PUBBLICI CON VISTA…

DAGONEWS

A volte basta una semplice occhiata per chiedersi chi abbia potuto partorire un’idea così balorda. In altre occasioni solo uno sguardo più attento riuscirà a mettere in evidenza che non tutto ciò che è toccato da un designer diventa oro. Anzi. In alcuni casi il risultato è impietoso a tal punto da chiedersi come sia possibile. Ma non sono solo i designer nel mirino di questa carrellata di immagini collazionate da Bored Panda. A volte all’essere umano manca proprio il buon senso, in altri casi il gusto estetico. E così bisogna arrendersi al fatto di ritrovarsi davanti a un wc che sembra essere stato bombardato dalla diarrea o un bagno per disabili con immagini sui muri di persone in bicicletta o su uno skateboard.

Per non parlare delle scale che non conducono da nessuna parte e di quelle con gradini talmente strani da ritenersi fortunati se si arriva al piano di sopra ancora interi.

Questo è l’esempio della mancanza di buon senso. In questa casa il cassetto della cucina si apre a metà, visto che va a impattare con la maniglia del forno. Non resta che svitarla se si vuole scoprire cosa si nasconde il fondo al cassetto.

In questa casa non hanno pensato che avrebbero mai aperto la finestra. In questo bagno pubblico ci si lava facilmente le mani, ma si ha qualche difficoltà ad asciugarle. Se vi azzarderete ad azionare l’asciugatore vi converrà mettervi sulle tracce di un phon. E questa è la ragione: non è come sembra, anche se sembra assurdo. È inutile strabuzzare gli occhi. Quell’arnese color carne che esce tra le gambe di questo sportivo non è il suo pene. È solo il risultato di menti geniali che hanno deciso di optare per il colore sbagliato. altro che semplificarsi la vita. Aprire un melone in questo modo? Meglio non farlo. in questa casa si ha una vasca, ma non è pensabile potersi fare un bagno. Non si può di certo dire che questo spazio sia stato pensato a misura d’uomo. Volete una clessidra? Ecco quella che non potrete mai usare. Così evitate di farvi venire l’ansia per il passare del tempo.

