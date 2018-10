SPREAD DELLE MIE TRAME - “BRU-NEO” VESPA: IL RATING DELL'ITALIA È PIÙ BASSO DI QUANTO MERITEREMMO MA SE A FINE MESE SCENDESSIMO ANCORA DI UN GRADINO SAREMMO DAVVERO IN UNA SITUAZIONE MOLTO CRITICA" – LA TENUTA DELL’ESECUTIVO E’ LEGATA AL REDDITO DI CITTADINANZA: “I GRILLINI POTREBBERO PAGARE IN MISURA PESANTE L'EVENTUALE FALLIMENTO DELLA MISURA. PER VEDERE SE IL GOVERNO GIALLOVERDE TERRA’ BISOGNERA' ASPETTARE..."