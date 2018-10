LA JUVE SBANDA IN CURVA - UN TURNO DI SQUALIFICA AL SETTORE PIU’ CALDO DELLO STADIUM PER I CORI RAZZISTI DURANTE LA PARTITA COL NAPOLI - PER LA SOCIETÀ BIANCONERA ANCHE 10MILA EURO DI MULTA - LANCIO DI UN SEGGIOLINO: 15MILA EURO DI AMMENDA PER IL NAPOLI- NIENTE PROVA TV PER CHIESA, NON SARA' SQUALIFICATO