QUELLA SERPE DI UN CANNIBALE – VIDEO: UN UOMO INGAGGIA UNA CACCIA AL COBRA NELLA SUA CUCINA, MA DOPO AVERLO TRASPORTATO ALL’ESTERNO IL RETTILE INIZIA A VOMITARE – UNA SCENA ORRIPILANTE, VISTO CHE IL SERPENTE AVEVA INGURGITATO UN SUO SIMILE

DAGONEWS

serpente cannibale 1

Quando ha visto quel serpente arrotolato in un mobile della sua cucina Harish Chandra Parida, che vive a Satyabadi, in India è trasalito: ma il peggio doveva ancora venire.

Il cobra di un metro e mezzo, infatti, una volta afferrato e portato fuori casa ha iniziato a rigurgitare un altro serpente.

serpente cannibale 2

Una scena orripilante ripresa con un il cellulare e che mostra come il cannibale apra ala bocca per risputare per intero la sua preda.

«I serpenti rigurgitano spesso quello che mangiano quando si sentono attaccati: lo fanno per poter fuggire più rapidamente – ha spiegato un esperto – Certo che quello al quale abbiamo assistito è estremamente raro».

serpente cannibale 4 serpente cannibale 3