QUEST’ANNO TUTTI IN SICILIA! – DOPO BEYONCÉ E JAY-Z, ANCHE WILL SMITH E FAMIGLIA SONO IN VACANZA NELL’ISOLA: L’ATTORE A BORDO DI UN PANFILO STA FACENDO IL GIRO DELLE ISOLE DOCUMENTANDO TUTTO SUI SOCIAL – BOBO VIERI E COSTANZA CARACCIOLO, HERMAN CRESPO E POI CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER: TUTTI I VIP CHE HANNO SCELTO LA SICILIA PER L’ESTATE – VIDEO

Sicilia terra di vip, uno dietro l'altro in vacanza nell'Isola estasiati da sole e mare senza eguali. Per non parlare della cordialità degli abitanti.

Vip, anzi autentiche star, la cantante pop, ballerina e attrice afro americana Beyoncé e il compagno di una vita, Jay-Z, che già come in altre estati hanno scelto appunto la Sicilia per qualche tappa delle loro lussuosissime vacanze: nei giorni scorsi, la coppia a più potente dello showbiz americano è giunta all'aeroporto Fontanarossa di Catania e da qui si è trasferita a Siracusa, salendo a bordo dello yacht Kismet, affittato per l'occasione.

Lo scafo, un gigante del mare da circa 80 metri che nasconde al suo interno ambienti di grandissimo prestigio, è poi salpato in direzione Panarea....

E alle Eolie chissà che non abbiano già incrociato Will Smith, sì, proprio il celeberrimo attore e produttore cinematografico che in questi giorni nell'arcipelago del Messinese si sta godendo con la famiglia qualche giorno di vacanza.

A bordo di un panfilo e senza disdegnare qualche esplorazione subacquea, Will Smith, la moglie Jada Pinkett e i figli Trey, Jaden e Willow, stanno facendo tappa in tutte le isole dell'arcipelago e una foto che sta spopolando sui social li immortala.

A Marina di Ragusa, invece, a qualche giorno di distanza dalla presenza dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, che è stato “avvistato” sulla spiaggia di Maganuco per l’inaugurazione della stagione estiva dell’omonimo chalet, in questi giorni è stata una vera e propria corsa da parte dei fans per ottenere foto, selfie e autografi con i protagonisti che hanno animato la tre giorni della “Bobo Summer Cup”.

Occhi puntati, naturalmente, su Bobo Vieri e sulla fidanzata siciliana, ex velina, Costanza Caracciolo.

Ma c’erano anche Hernan Crespo e Alvaro Recoba, altri due sportivi ricercatissimi. E poi la pallavolista Francesca Piccinini, fidanzata dell’imprenditore ragusano e sportivo Gabriele Schembari, fautore della presenza della Bobo summer cup a Marina di Ragusa.

Fans in delirio per scattare foto soprattutto con Vieri e la fidanzata Costanza, praticamente braccati nei vari locali in cui sono stati ospiti.

Scatti fotografici anche a Ragusa, dove hanno partecipato alla cena di beneficenza offerta dal Bon e dall'imprenditore Simone Mazzone, con i piatti e l’estro creativo dello chef resident Antonio Vitale. Sono stati raccolti oltre 10 mila euro, destinati al progetto Heal, obiettivo della Bobo Summer Cup.

In provincia di Ragusa, inoltre, in questo fine settimana è approdata anche un’altra coppia famosa, quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si sono innamorati all'interno del Grande Fratello. Tra alti e bassi in ogni caso smentiti dai diretti interessati, i due sono stati ospiti sabato sera di altrettanti locali del litorale ibleo. La Rodriguez ha esaltato i suoi fans al Pappafico mentre Moser è stato ospite al Kama. Per la movida iblea i due si sono giocoforza separati, per poi ritrovarsi insieme a notte fonda.

