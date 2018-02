CON QUESTA MODA C'E' DA PERDERE LA TESTA - ARMANI CONTRO GUCCI PER LE TESTE MOZZATE IN PASSERELLA: “SIAMO AL LIMITE E IO NON STO A QUESTO GIOCO. NON VORREI NEANCHE CHE I MIEI GUARDASSERO COSE DEL GENERE - SE QUELLO CHE FANNO GLI ALTRI È QUESTO, MEGLIO CHE STIAMO A CASA NOSTRA...”

Da www.ilmessaggero.it

Nel giorno in cui a Milano scendono in piazza estrema destra e antifascisti, Giorgio Armani presenta una collezione all'insegna dell'inclusione «gentile». E a domanda precisa sui cortei, fornisce suggerimenti su come portare fuori dalla moda la sua formula di integrazione: «non volere a tutti i costi strafare con un'emotività facile».

Non che certi toni siano assenti dalle passerelle: anche qui c'è un'emotività facile «che è una spettacolarizzazione» sottolinea Armani. «Vi faccio una domanda - dice dopo la sfilata - uno può fare ciò che vuole ma, fatemelo dire, se metto in pedana una testa, sotto un braccio, mozzata, siamo al limite e io non sto a questo gioco, mi tolgo da questo gioco. Non vorrei neanche che i miei guardassero ciò che hanno fatto gli altri. Se quello che fanno gli altri è questo, meglio che stiamo a casa nostra». Il riferimento è alla sfilata di Gucci, dove Alessandro Michele ha fatto uscire in passerella due modelli che avevano in mano la copia perfetta della loro testa.

