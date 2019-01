QUESTA VOLTA IL TORO HA AVUTO LA MEGLIO – UN “BULL RIDER” AMERICANO È MORTO DOPO CHE UN TORO LO HA SCARAVENTATO A TERRA E GLI HA SCHIACCIATO IL TORACE CON LE ZAMPE – L’UOMO HA TENTATO DI RIALZARSI, MA È COLLASSATO DAVANTI AGLI OCCHI DEGLI SPETTATORI CHE ASSISTEVANO ALLO SHOW (VIDEO)

DAGONEWS

mason lowe 4

A soli 25 anni Mason Lowe del Missouri era considerato il 18° bull rider più bravo del mondo. Un vero campione, un professionista che faceva divertire il pubblico: mai avrebbe pensato che martedì sera avrebbe messo in scena il suo ultimo show.

Come sempre è sceso in pista per cavalcare un toro, ma questa volta è finito a terra molto presto e l’animale lo ha calpestato, schiacciandogli il torace. Mason ha tentato di rialzarsi, ma è collassato a terra. È stato portato immediatamente in ospedale, ma è morto al National Western Stock Show di Denver.

mason lowe 3

L’associazione dei Bull Riders professionisti ha detto che Mason indossava un gilet protettivo, ma non è stato abbastanza per salvarlo.

mason lowe 2 mason lowe 1